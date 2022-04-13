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  4. Cem Özer kimdir? 2. Sayfa konuğu Cem Özer ve Nurgül Yeşilçay ne zaman boşandı? Kaç defa evlendi?

Cem Özer kimdir? 2. Sayfa konuğu Cem Özer ve Nurgül Yeşilçay ne zaman boşandı? Kaç defa evlendi?

13.04.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Özer 2. Sayfa magazin programının 13 Nisan Çarşamba günü canlı olarak ekrana gelen bölümünde magazin gündemini değerlendirip özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünlü isim gündem oldu. Peki Cem Özer kimdir? 2. Sayfa konuğu Cem Özer ve Nurgül Yeşilçay ne zaman boşandı? Kaç defa evlendi? Ünlü oyuncuya ilişkin detaylar haberimizde.

Cem Özer kimdir? 2. Sayfa konuğu Cem Özer ve Nurgül Yeşilçay ne zaman boşandı? Kaç defa evlendi?

Cem Özer, 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, programda Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularını cevaplayıp magazin gündemini yorumladı. Cem Özer kimdir? 2. Sayfa konuğu Cem Özer ve Nurgül Yeşilçay ne zaman boşandı? Kaç defa evlendi? sorularının yanıtına ve ünlü oyuncunun biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

CEM ÖZER KİMDİR?

Cem Özer, 5 Ekim 1959 yılında Kahramanmaraş da dünyaya gelmiş olup, annesi ermeni kökenli, babası ise Çerkez kökenlidir. Eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesinde başlayan Özer, eğitimini yarıda bırakarak farklı topluluklarda çalışmaya başlamıştır. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan aynı zamanda sunucu ve yazarlık yapmış ünlü sanatçı ‘ Laf lafı açıyor’ adlı televizyon programı ile tanınmıştır. Tarkan, Cem Yılmaz gibi isimleri ilk kez televizyona çıkartmıştır. Cem Özer, kariyer hayatına çeşitli film ve dizilerde rol alarak devam etmiştir. Toplamda beş kez evlenen Özer’in bir kızı ve bir oğlu vardır. 1976 yılında yazdığı film senaryosu ‘Yirmidört saat’ sanatçının ilk eseridir. Günümüzde izlenen ve izlenmiş olan Payitaht Abdülhamit, Tatlı Şeyler, O Hayat Benim gibi birçok eserde rol almıştır.

2. SAYFA KONUĞU CEM ÖZER VE NURGÜL YEŞİLÇAY NE ZAMAN BOŞANDI?

Cem Özer ile Nurgül Yeşilçay 2004 yılında evlendi. Çift, 2010 yılında boşandı. Cem Özer ve Nurgül Yeşilçay'ın Osman Nejat Özer adını verdikleri 1 çocuğu vardır.

CEM ÖZER KAÇ KERE EVLENDİ?

Cem Özer, 1989–1991 yılları arasında Selin Dilmen ile evliydi. 1994–1999 yılları arasında ise Esin Maraşlıoğlu ile evli olan ünlü oyuncu Cem Özer 2004–2010 yılları arasında da Nurgül Yeşilçay ile evli kalmıştır. Cem Özer, 2017'de Pınar Dura ile evlenmiştir.

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Cem Özer Nurgül Yeşilçay
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