Cem Özer, Mehmet Ali Erbil'i koma halinden nasıl çıkardı?

Mehmet Ali Erbil ve Cem Özer aynı gün rahatsızlanarak komaya girmişti. Tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden çıkan Cem Özer, Mehmet Ali Erbil'i ziyaret ederek ailesine ne dedi? Aile Cem Özer'i dinleyip söylediklerini yapınca ne oldu? Cem Özer yoğun bakımda koma halinde yatarken neler yaşadı? Tüm bu soruların cevaplarını Kanal D'deki 2. sayfa programında verdi Cem Özer.

İşte Cem Özer'in o açıklamaları...

Mehmet Ali Erbil daha yeni kendine geldi, asistanıyla konuşuyorum. Biz ziyarete gittik, yoğun bakıma aile dışında kimse alınmaz, ailesiyle görüştük.

Doktorlar derki ‘tepki vermiyor, bilinç kapalı’ belki haklılar ama filmlerde gördüğümüz şey gerçek. Algılıyoruz, kapalıysa da kitli değil, bir aralık var. Ben bana söylenenleri, dokunmaları duydum hissettim. ‘Benim bunu Erbil’in ailesine söylemem lazım’ dedim. Erbil’in kurtuluşu böyle olur.

Ben bir ara öldüm, bu hatırladıklarım da 1-2 saat öncesi’ diye düşündüm. Sonra Pınar’la, Cemre’yi duydum. ‘Benim kızım, eşim ve oğlum var ben onlar için yaşamaya çalışmalıyım’ dedim. Bütün gün onları görüyordum, belki onlar beş dakika yanıma geliyorlar ama o bana bütün gün yanımdalar gibi geliyordu.