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Cem Özer, Mehmet Ali Erbil'i koma halinden nasıl çıkardı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.12.2018 13:44 | Son Güncelleme

Mehmet Ali Erbil ile aynı dönemde rahatsızlanıp yoğun bakımda tedavi gören Cem Özer, Mehmet Ali Erbil'in uyanması için ne yaptı? Ailesi Cem Özer'i dinleyince ne oldu? Yoğun bakımda koma halinde iken neler yaşadı?

Cem Özer, Mehmet Ali Erbil'i koma halinden nasıl çıkardı?

Mehmet Ali Erbil ve Cem Özer aynı gün rahatsızlanarak komaya girmişti. Tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden çıkan Cem Özer, Mehmet Ali Erbil'i ziyaret ederek ailesine ne dedi? Aile Cem Özer'i dinleyip söylediklerini yapınca ne oldu? Cem Özer yoğun bakımda koma halinde yatarken neler yaşadı? Tüm bu soruların cevaplarını Kanal D'deki 2. sayfa programında verdi Cem Özer.

İşte Cem Özer'in o açıklamaları...

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Mehmet Ali Erbil daha yeni kendine geldi, asistanıyla konuşuyorum. Biz ziyarete gittik, yoğun bakıma aile dışında kimse alınmaz, ailesiyle görüştük.

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Doktorlar derki ‘tepki vermiyor, bilinç kapalı’ belki haklılar ama filmlerde gördüğümüz şey gerçek. Algılıyoruz, kapalıysa da kitli değil, bir aralık var. Ben bana söylenenleri, dokunmaları duydum hissettim. ‘Benim bunu Erbil’in ailesine söylemem lazım’ dedim. Erbil’in kurtuluşu böyle olur.

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Ben bir ara öldüm, bu hatırladıklarım da 1-2 saat öncesi’ diye düşündüm. Sonra Pınar’la, Cemre’yi duydum. ‘Benim kızım, eşim ve oğlum var ben onlar için yaşamaya çalışmalıyım’ dedim. Bütün gün onları görüyordum, belki onlar beş dakika yanıma geliyorlar ama o bana bütün gün yanımdalar gibi geliyordu.

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En çok da ‘Sen dünyanın en güçlü insanısın, babasısın’ gazını veriyorlardı bana, ben de onları duydukça tutundum. Doktorlar zaman geçtikçe uyandırmaya başladılar. Sonra ‘biz tedavi etmedik, o kendi tedavi oldu’ dedi.

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Ben bu yaşadıklarımı aktardım Mehmet Ali Erbil’in ailesine… Çünkü bir süre sonra insan bırakıyor kendini, ‘tepki vermese de o sizi duyuyor, destek verin’ dedim.

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Onlara konuştum tekrar, ‘yapıyor musunuz söylediklerimi’ dedim. ‘Evet, yapıyoruz’ dediler. O da bir hafta geçmeden uyandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Özer Mehmet Ali Erbil koma

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