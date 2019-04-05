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Cem TV kapatıldı mı? Türksat'tan açıklama geldi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
GÜNDEM  | 05.04.2019 12:28 | Son Güncelleme

Türksat AŞ'nin, Cem TV ile kanalın mali yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi nedeniyle sözleşme yenilemediği, konunun siyasi gündemle ilişkilendirilmeye çalışılmasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Cem TV kapatıldı mı? Türksat'tan açıklama geldi

Şirketin açıklamasında, Cem TV tarafından "Kamuoyuna Duyuru" başlıklı metne istinaden, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla, açıklama yapılması zorunluluğunun doğduğu ifade edildi.

Türksat AŞ ile yayıncı kuruluşlar arasında uydu üzerinden kapasite ve yayın iletimi sağlanması amaçlı sözleşme imzalandığının anımsatıldığı açıklamada, imzalanan sözleşmelerde genel olarak sözleşme bitiş tarihlerinin ayın son günü olduğu vurgulandı.

"SÖZLEŞMESİ SONA EREN KANALLARIN YAYINLARI SONLANDIRILDI"

Açıklamada, 31 Mart'ta sözleşmesi sona erdiği halde yenileme yapılmayan kanalların yayın iletimlerinin durdurulduğu ifade edilerek, söz konusu uygulamanın her ay sonunda yapılan rutin bir işlem olduğunun altı çizildi.

Ayrıca bazı internet sitelerinde 3 Nisan'da yayımlanan haberlerde iddia edilenin aksine, sadece Cem TV'nin değil, sözleşmesi sona eren başka kanalların da yayınlarının aynı anda sonlandırıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cem TV logolu kanala şirketimizce sağlanan her türlü kolaylığa rağmen söz konusu kanalın, sözleşmede yer alan mali yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi nedeniyle kendileriyle sözleşme yenilenmemiştir. Konunun siyasi gündemle ilişkilendirilmeye çalışılması gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: AA

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