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Cem Yılmaz'a eleştiri bombardımanı! Böyle cevap verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 10:21 | Son Güncelleme

#cemyılmazfilminegitmiyorum etiketi Twitter'da TT oldu, ünlü komedyen eleştirilere böyle yanıt verdi.

Cem Yılmaz'a eleştiri bombardımanı! Böyle cevap verdi

Cem Yılmaz'ın 2 Arada ve Kaçamak ismini verdiği bir biletle iki film konseptli Karakomik Filmler ilk üç günlük izlenme rakamları açıklandı.

Rakamlara göre ise; Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan ikinci filmi oldu. 'Karakomik Filmler', ilk 3 günde 276.086 kişi tarafından izlendi.

EN KÖTÜ İKİNCİ AÇILIŞI

Ünlü komedyenin son filmi sosyal medyada gündem oldu. Bir kısım Yılmaz'ın filmini beğenirken, bazı kullanıcılarda eleştiri yağmuruna tuttu. Eleştiriler öyle arttı ki, Twitter'da #cemyılmazfilminegitmiyorum etiketi altında binlerce yorum yapıldı.

Cem Yılmaz da Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

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Ünlü komedyenin paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:

  • Cem Yılmaz'ın filmi 250K izlenmiş. Büyük hayal kırıklığı. Youtuber'larınkinden bile kötü bir açılış...

  • Zaten Cem Yılmaz da sen gitmedim diye battı bak iki kuruşa muhtaç...

  • Çekimler baştan savma... Konusuz ve ruhsuz..

  • Evde yüzüncü kez hababam izler daha çok eğlenirim.

  • Ben gidiyorum siz gitmeyin.

  • Muhtemelen gitmeyeceğim ama Cem Yılmaz'a saldırmamı gerektirmiyor bu durum. Yaşı ilerledikçe filmlerinin karakteri belli oldu. İzleyeceğim tarzda filmler yapmıyor ama çok kıymetli bir adam. Neden karalıyorsunuz?

    • Bir takipçisi de Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz yıllarda yayınladığı bu fotoğrafı paylaşarak, "Nereden nereye bee... Cem Yılmaz bitti abi" notunu yayınladı.

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    Yılmaz'ın 2006 yapımı 'Hokkabaz', ilk 3 günde 247.912 kişi tarafından izlenmişti.

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    FİLMİ KADAR ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDE

    Ünlü komedyen, birkaç gündür de Defne Samyeli ile yılan hikayesine dönen ilişkisiyle gündemde.

    Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Ağustos ayında ilişkilerinde problem yaşayarak ayrıldığı öne sürülmüştü. Ancak Yılmaz, Defne Samyeli ile birlikte görüldüğü bir video çekmiş ve ayrılık iddialarını yalanlamıştı.

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    Daha sonra ise; Samyeli'nin, geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'ın son filmi Karakomik Filmler'in galasına katılmaması ve ünlü komedyenin hiçbir paylaşımını beğenmemesi, çift hakkında ayrılık dedikodularını alevlendirdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Cem Yılmaz #cemyılmazfilminegitmiyorum twitter Karakomik Filmler

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