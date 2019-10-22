Cem Yılmaz'a eleştiri bombardımanı! Böyle cevap verdi

Cem Yılmaz'ın 2 Arada ve Kaçamak ismini verdiği bir biletle iki film konseptli Karakomik Filmler ilk üç günlük izlenme rakamları açıklandı.

Rakamlara göre ise; Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan ikinci filmi oldu. 'Karakomik Filmler', ilk 3 günde 276.086 kişi tarafından izlendi.

EN KÖTÜ İKİNCİ AÇILIŞI

Ünlü komedyenin son filmi sosyal medyada gündem oldu. Bir kısım Yılmaz'ın filmini beğenirken, bazı kullanıcılarda eleştiri yağmuruna tuttu. Eleştiriler öyle arttı ki, Twitter'da #cemyılmazfilminegitmiyorum etiketi altında binlerce yorum yapıldı.

Cem Yılmaz da Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

Ünlü komedyenin paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları: