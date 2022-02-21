Cem Yılmaz 'Bill Gates'ten gelen maili paylaştı! Yorum yağdı

48 yaşındaki komedyen Cem Yılmaz sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Özellikle takipçileriyle etkileşime girmesiyle dikkat çeken Cem Yılmaz bu kez mail adresine dolandırıcılık amaçlı gelen e-maili paylaştı.

"DOLANDIRICILIĞIN KALİTESİ DÜŞTÜ"

'Mr. Bill Gates' kullanıcı adlı mail adresinden kendisine gelen e-maili Twitter adresinden ifşa eden Yılmaz paylaşımında, "Az evvel bana gelen mail. Ulan her şey paspallaştı dolandırıcılığın bile kalitesi düştü. Bill Gates diye mail atılır mı ya" ifadelerini kullandı.

Az evvel bana gelen mail :)) ulan hersey paspallaştı dolandırıcılığın bile kalitesi düştü :) Bill Gates diye mail atılır mı ya. pic.twitter.com/gH0UUcMu92 — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) February 21, 2022



