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Cem Yılmaz 'Bill Gates'ten gelen maili paylaştı! Yorum yağdı

21.02.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendisine dolandırıcılık amaçlı gönderilen bir e-maili ifşa etti. Twitter hesabından paylaşım yapan Yılmaz, "Dolandırıcılığın bile kalitesi düştü. Bill Gates diye mail atılır mı?" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz 'Bill Gates'ten gelen maili paylaştı! Yorum yağdı

48 yaşındaki komedyen Cem Yılmaz sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Özellikle takipçileriyle etkileşime girmesiyle dikkat çeken Cem Yılmaz bu kez mail adresine dolandırıcılık amaçlı gelen e-maili paylaştı.

"DOLANDIRICILIĞIN KALİTESİ DÜŞTÜ"

'Mr. Bill Gates' kullanıcı adlı mail adresinden kendisine gelen e-maili Twitter adresinden ifşa eden Yılmaz paylaşımında, "Az evvel bana gelen mail. Ulan her şey paspallaştı dolandırıcılığın bile kalitesi düştü. Bill Gates diye mail atılır mı ya" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Bill Gates Cem Yılmaz
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