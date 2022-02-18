Bu harika aletlerle evinizin havasını anında değiştirebilirsiniz

Alerjen ve tozdan arınmış bir havaya sahip, girer girmez sizi mis kokusuyla karşılayan ve enerjinizi yükselten bir evde yaşamak son derece huzurlu olmalı. Kulağa hoş geliyor, değil mi? Eğer bu fikir sizi de heyecanlandırdıysa evinizin havasını değiştiren ürünleri mutlaka alışveriş listenize eklemelisiniz. Ayrıca bu ürünler çok fazla seçenek sunuyor. Seçim yapmadan önce sizin için hazırladığımız listeye göz atarak beğendiğiniz ürünleri seçebilirsiniz. Haydi, vakit kaybetmeden listemizi inceleyelim!

1. Hava kalitesini artıran Philips AC3033/10 Hava Temizleyici

Evinizin havasını temizlemeye yardımcı olan Philips AC3033/10 Hava Temizleyici, Smart Sensing teknolojisiyle toz parçacıklarını, zararlı gazları ve iç mekan alerjenleri algılayarak anında temizliyor. 104 m² alanı temizleyen cihaz, üst kısımda bulunan ekran sayesinde bulunduğunuz ortamın hava kalitesini takip etmenizi sağlıyor. 3 katlı filtre sisteminin ön filtresi tüyleri ve tozları yakalıyor, kömür filtresi zararlı gaz ve kötü kokuları yok ediyor. HEPA filtre ise ultra küçük parçacıkları yakalayarak evinizin hava kalitesini maksimuma çıkarıyor. Cihaz 20 m²'lik bir odanın havasını yalnızca 9 dakika içinde temizliyor. 66 dB ses seviyesiyle oldukça sessiz çalışan cihazın evdeki varlığını bile unutacaksınız.

2. Sessiz tasarımıyla Hyscent Dual Koku Cihazı

Ofiste, evde ve işyerinde rahatlıkla tercih edebileceğiniz Hyscent Dual Koku Cihazı, 55 m² bir alanın havasını değiştirmenize yardımcı oluyor. Çift fan teknolojisine sahip cihaz sessiz çalışma özelliğiyle gürültü kirliliği yaratmıyor. Medikal sınıf polimer koku kullanılan cihaz, kuru kokulandırma yapıyor. 2 farklı koku fanı sayesinde aynı anda farklı kokuları kullanmanıza imkan veriyor. Bu sayede en sevdiğiniz esansları birlikte kullanarak size özel bir koku elde edebilirsiniz. Antialerjik özelliği sayesinde havadaki alerjenleri minimuma indiriyor. Pratik şekilde değiştirilebilen koku kartuşları sayesinde işinizi kolaylaştırıyor. Cihaz, D boy pil ile 26 aya kadar çalışıyor.

3. Kuru havayı önleyen Nobranded Hava Nemlendirici

3300 ml geniş su kapasitesiyle Nobranded Hava Nemlendirici, odanızın havasını sağlıklı şekilde nemlendiriyor. Bu sayede kuru havanın sizi rahatsız etmesini önlüyor. Cihazın zamanlama fonksiyonuyla isteğiniz sıklıkta nemlendirme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Kolay temizlenen bir su tankı bulunan cihazın kullanımı oldukça pratik. Ayrıca cihaz LED gece lambası sayesinde akşamları loş bir ortam yaratmak için de uygun. 36 dB ses seviyesiyle ultra sessiz çalışan ürün, uykunuzu bölmüyor. Böylece cihazı yatak odasında kullanmak da mümkün. 8 ila 16 saat arasında çalışma süresine sahip ürünü USB şarj edebilirsiniz. ABS malzemeden üretilen cihaz, uzun süre kullanım imkanı veriyor.

4. Pozitif enerji için Hari Darshann Sandal Ağaç Kokusu

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İş, trafik ve ev işleri hayatı stresli hale getirebiliyor. Günün negatif enerjileri kendinizi kötü hissetmenize neden olabiliyor. Hari Darshann Sandal Ağaç Kokusu, aromatik kokusuyla günün stresini ve kötü enerjisini dışarda bırakmanıza yardımcı oluyor. Daha sakin ve pozitif enerjilerle dolmanıza yardımcı olarak kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor. Aynı zamanda evinizin havasını da bir anda değiştiriyor. Dingin ve daha sakin bir ruh haline kavuşturan bu tütsü, yoga ya da meditasyon yapmanız için gereken ortamı oluşturmanıza da yardımcı olacak. Tek çubukla ortalama 30 dakika boyunca odanız mis gibi kokacak.

5. Muhteşem kokusuyla Be In a Good Mood Oda Kokusu

Evinizde kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak Be In a Good Mood Oda Kokusu, odanızdaki kötü kokuları yok ediyor. Yaşam alanlarınızın güzel kokmasına yardımcı olarak ortamdaki havasını değiştiriyor. Günün yorgunluğu ve stresini atmanızı sağlayan koku, size evde olmanın güzelliğini hissettiriyor. Alkolsüz ve birinci sınıf yağlardan elde edilen bu kokuyu, 30 gün boyunca kullanmak mümkün. Ayrıca ürün, şık görünümüyle evinize dekoratif bir hava da kazandırıyor. Kokunun yoğunluğunu ayarlamak için şişe içindeki çubukların sayını artırıp azaltmanız yeterli oluyor.

6. Partikülleri yok eden Coway Hava Temizleme Cihazı

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Evinizin havasını mükemmel derece temizleyen Coway Hava Temizleme Cihazı, etkili filtre sistemi sayesinde havadaki ince partikülleri %99,9 oranında yok ediyor. Bu sayede evinizdeki havanın kalitesini artırıyor. Hava çıkış başlığında bulunan renkler havanın kalitesini takip etmenize yardımcı oluyor. Otomatik mod, bulunduğu odanın hava kirliliğe uygun olarak çalışma hızını ayarlayarak enerji tasarrufu sağlıyor. Turbo mod, havayı yoğun ve etkili şekilde temizliyor. 47,4 dB ses seviyesiyle sessiz çalışan cihaz rahatsız olmanızı engelliyor. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar kullanım imkanı veriyor.

7. Güzel kokusuyla Glade Otomatik Sprey

Evde, ofiste ve iş yerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz Glade Otomatik Sprey, odanızdaki kötü kokuların yok olmasına yardımcı oluyor. Otomatik sprey cihazı sayesinde kokuyu dileğiniz sıklıkta ayarlayabilirsiniz. Dekoratif görünümüyle evinize güzel bir hava katan ürün, evinizin sürekli hoş kokmasını sağlıyor. 60 güne kadar etkili ferahlık sunan cihaz, aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Muhteşem okyanus kokusuyla evinize yazı getiren ürün, kendinizi hep iyi hissetmenize yardımcı olacak. Pille çalışan cihazı istediğiniz yere asabilirsiniz. Dayanıklı yapısıyla cihaz uzun yıllar sorunsuz kullanım imkanına sahip. Ayrıca ürünü kullanmak çok kolay. Parfümü cihazın içine yerleştirin ardından sıkma aralığını belirleyin ve çalıştırın. Cihaz kullanıma hazır!

8. Odanızın havasını yükselten Xiaomi Mi Smart Hava Nemlendirici

Evinizdeki kuru havadan kurtulmak mı istiyorsunuz? Xiaomi Mi Smart Hava Nemlendirici, aradığınız ürün olabilir. 4,5 lt büyüklüğünde bir su tankına sahip cihaz, 12 ila 15 saat arasında sürekli buhar çıkışı sağlayarak odanızın havasını nemlendiriyor. UV-C ışık sayesinde sudaki mikropları yok ederek sağlığınızı koruyor. Dahili nem sensörü sayesinde ortamdaki nem seviyesi sabit tutuyor. 3 kademeli nem yoğunluğu seviyesi bulunan ürünle odanın havasını kontrol altında tutabilirsiniz. Alexa ve Google Assistant ile uyumlu cihazı akıllı telefon ile kontrol edebilirsiniz. Ayrıca kumandası sayesinde hava nemlendiriciye herhangi bir ağa bağlanmak zorunda kalmadan uzaktan müdahale etmek de mümkün. 38 dB ses düzeyi ile sessiz bir kullanım sunuyor.

9. SillageCandle Meditasyon Yoga Mumu

Stresli bir günün ardından yorgunluğunuzu ve kötü enerjinizi atmanıza yardımcı olan SillageCandle Meditasyon Yoga Mumu, %100 soya wax ile elde ediliyor. 7 çakra renginden oluşan ürün, her çakraya özel koku bulunduruyor. Parafin gibi insan sağlığına zararlı materyaller içermeyen ürün, meditasyon ve yoga yapmak için gereken havayı oluşturmanızı sağlıyor. Kendinizi daha sakin ve pozitif hissetmenize yardımcı olan bu özel mum, evinizi pozitif enerjiyle dolduracak. Ayrıca mumun içerisinde doğal çakra taşı bulunuyor. 80 saat yanma süresi bulunan mum, uzun süre evinize güzel bir koku ve iyi enerji verecek. Bununla birlikte ürün, görünümüyle odanıza dekoratif bir hava katıyor.

10. Dekoratif görünümüyle Mitr Buhurdanlık

Evde mistik bir hava yaratacak Mitr Buhurdanlık, aromatik yağlar kullanarak odanızın havasını değiştirmenizi sağlıyor. Kendinizi daha dingin ve huzurlu hissettiren ürün, güzel kokusuyla odanızdaki kötü kokuları yok ediyor. Görünüşüyle odanıza dekoratif bir hava katan buhurdanlık, yaşam alanlarının en şık parçası olmaya aday. Seramikten yapılan mumluk küçük mumlar için uygun. Buhurdanlığı nasıl kullanırım diye merak ediyorsanız? Kısaca anlatalım. Üst kısımda bulunan yağdanlığa aromatik yağı ekleyin. Ardından alt kısımdaki mumluğa küçük bir mum koyun ve yakın. Bu sayede eviniz mis gibi kokacak.