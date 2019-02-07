Cem Yılmaz, bir saatte karaborsaya düştü!

Karakomik Filmler serisi ile beyazperdede boy göstermeye hazırlanan Cem Yılmaz, uzun bir aradan sonra stand-up gösterisiyle de seyircilerin karşısına çıkacak.

Usta komedyenin gösterisinin biletleri 90, 120 ve 170 TL olarak satışa çıktı. Biletlerin tamamı bir saatte tükendi.

16 Mart 2019, 17 Mart 2019, 19 Mart 2019, 20 Mart 2019, 26 Mart 2019 ve 27 Mart 2019 tarihlerinde Tim Show Center’da yapılacak olan gösterinin biletleri karaborsaya düştü.

Gösterinin biletleri mobil alışveriş uygulamalarında 750 ile bin 500 TL arasında satılıyor.

