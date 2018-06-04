MAGAZİN

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.06.2018 09:10 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli önceki akşam Etiler’deki Da Mario adlı mekanda baş başa yemek yedi.

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın yıllar önce Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan arkadaşlıkları geçen Nisan'da sürpriz bir şekilde aşka dönüşmüştü.

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Çift geçen akşam Etiler'de görüntülendi.

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Epey keyifli olan komedyen muhabirlerin “Evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna “Bombayı patlatıyorum.

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Boşanıyoruz” diye esprili bir yanıt verdi.

Cem Yılmaz’ın bu yanıtı Defne Samyeli’yi de güldürdü.

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ARTIK KÖŞE KAPMACA OYNAMIYORLAR

İlişkinin ilk günlerinde objektiflerden kaçan sevgililer artık köşe kapmaca oynamayı da bıraktı.

İkili önceki gün de Zincirlikuyu Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Defne Samyeli’nin Cem Yılmaz'a liseli aşıklar gibi bakması dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz defne samyeli

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