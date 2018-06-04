Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın yıllar önce Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan arkadaşlıkları geçen Nisan'da sürpriz bir şekilde aşka dönüşmüştü.
Çift geçen akşam Etiler'de görüntülendi.
Epey keyifli olan komedyen muhabirlerin “Evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna “Bombayı patlatıyorum.
Boşanıyoruz” diye esprili bir yanıt verdi.
Cem Yılmaz’ın bu yanıtı Defne Samyeli’yi de güldürdü.
ARTIK KÖŞE KAPMACA OYNAMIYORLAR
İlişkinin ilk günlerinde objektiflerden kaçan sevgililer artık köşe kapmaca oynamayı da bıraktı.
İkili önceki gün de Zincirlikuyu Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Defne Samyeli’nin Cem Yılmaz'a liseli aşıklar gibi bakması dikkatlerden kaçmadı.
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