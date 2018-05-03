Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli iddialarına sert tepki 'Ahlakçılık oynanmasından hiç hoşlanmıyorum'

Ünlü komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yılmaz, "Magazin adı altında kendi gibi olmayanları dil ve davranışları ile taciz edip ahlakcılık oynanmasından hiç hoşlanmıyorum" diye yazdı.

Cem Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevenlerime duyuru: Magazin adı altında kendi gibi olmayanları dil ve davranışları ile taciz edip ahlakçılık oynanmasından hiç hoşlanmıyorum. İnsanları olduğundan farklı göstererek bi ayıplarını örttüklerini sanıyorlar,halbuki kişi neyse odur. Başarılar."

DEFNE SAMYELİ İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin, önceki akşam ünlü komedyenin Levent’te bulunan evinde bir araya geldiği ve ikilinin geceyi birlikte geçirdiği iddia edilmişti.

