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Cem Yılmaz'dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı: Politik mizah neden yok çünkü politika yok ki mizahı olsun

14.12.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak ve hapis cezasını tepki gösterdi. Twitter'dan paylaşım yapan Cem Yılmaz, "Politik mizah neden yok çünkü politika yok ki mizahı olsun! Laba luba hep ikisi de. Acı bir tablo" dedi. Ünlü piyanist Fazıl Say ve rapçi Ceza da Twitter paylaşımlarıyla İmamoğlu'na destek oldu.

Cem Yılmaz'dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı: Politik mizah neden yok çünkü politika yok ki mizahı olsun

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararının ardından ünlü isimler sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

CEM YILMAZ'DAN TEPKİ

Twitter'dan paylaşım yapan ünlü komedyen Cem Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
"Kalkınma süperdi…Adalet zaten…Bu “Her toplum hakettiği gibi yönetilir” sözünün çirkinliği bir yana benim memleketim bu değil diye düşünüyorum. Espri ? Yine siz yapın elbette. Politik mizah neden yok çünkü politika yok ki mizahı olsun ! Laba luba hep ikisi de. Acı bi tablo."

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FAZIL SAY: YANINDAYIZ EKREM İMAMOĞLU

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada uzun bir süre ara vereceğini duyuran ünlü piyanist Fazıl Say da, İmamoğlu kararının ardından bir paylaşım yaptı. Fazıl Say paylaşımında, "Artık kapkaranlık bir ülke oldu Türkiye. Korkaklar! Korkaksınız! Adaletsiz korkaklar! Haksızlıkla göz göre göre! Yanındayız Ekrem İmamoğlu." dedi.

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CEZA: SEÇİLMİŞ BİR BAŞKANIN...

Ünlü rapçi Ceza da Ekrem İmamoğlu ile çekilen bir fotoğrafını paylaşarak "Seçilmiş bir Başkanın bu durumda olmasına gerçekten üzgünüm… İyilik, güzellik ve adalet temennim" ifadelerini kullandı.

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