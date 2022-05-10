Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri itirafı! Diziden çıkardığı bölümü anlattı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Bloomberg HT'de ‘Fatih Altaylı ile Bire Bir’ programına Zafer Algöz ve Nilperi Şahinkaya ile katıldı. Yeni dizisi ‘Erşan Kuneri’ ile ilgili konuşan komedyen Cem Yılmaz, diziden çıkardığı bir bölümü anlattı.

Cem Yılmaz, “Erşan, İtalyan bir yönetmenle birlikte bir film yapıyor, Ultima posta, son posta diye… Onu eledim. Öyküsünü de anlatayım. İki postacı bir kıza aşık oluyorlar, kız adadan taşınınca birbirlerini teskin ediyorlar” dedi.

Cem Yılmaz ayrıca, sosyal medya hesabından yeni dizisinde anlattığı filmlerin afişlerini paylaştı.

ERŞAN KUNERİ DİZİSİ KONUSU

Erotik sinemanın ünlü yapımcısı Erşan Kuneri 80’lerin başında hapishaneden çıktıktan sonra farklı türlerde filmler çekmeye karar verir. Sektörden arkadaşları Alev, Altın Oran, Mami, Seyyal, Tumtum, Feride ve Payro Kemal’i bir araya getirerek radikal bir film maratonuna koşmaya başlarlar.



İki yılda birbirinden farklı yedi film üreten Kuneri Film’de sinema aşığı Erşan ve arkadaşları İran sinemasından, korku filmlerine, toprak kokan Anadolu hikayelerinden, sosyal mesajlı dramalara, Ortaçağ aksiyon filmlerinden süper kahramana birbirinden farklı karakterlerle izleyiciyle buluşur.





