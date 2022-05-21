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Cem Yılmaz'dan merak uyandıran paylaşım! Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor mu?

21.05.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz 13 Mayıs'ta yayınlanmaya başlayan Erşan Kuneri dizisinin 2. sezonu için bir paylaşımda bulundu. Twitter paylaşım yapan Cem Yılmaz, haftaya ikinci sezon çekimlerine başlanacağını söyledi. Ancak Yılmaz'ın ironi mi yapıp yapmadığı merak konusu oldu.

Cem Yılmaz'dan merak uyandıran paylaşım! Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor mu?

Başrollerinde Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak'ın rol aldığı Erşan Kuneri dizisi, 13 Mayıs'ta 8 bölümlük ilk sezonuyla Netflix'te izleyicisiyle buluştu. Yayınlandığı ilk günden bu yana sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Erşan Kuneri dizisiyle ilgili Cem Yılmaz, haftaya ikinci sezon çekimlerine başlanacağını söyledi.

"2. SEZONU HAFTAYA HEMEN ÇEKİYORUZ"

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Cem Yılmaz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Erşan Kuneri'nin 2. sezonunun çekileceğini duyurdu. Yılmaz, hem senaryosunu yazdığı hem yönetmenliğini yaptığı hem de başrolü oynadığı diziyle ilgili yaptığı paylaşımda "Müjde! Erşan Kuneri 2. sezon haftaya hemen çekiyoruz. Salı günü yayındayız" ifadelerini kullandı.

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Cem Yılmaz'ın ikinci sezon beklentilerine cevaben ironi yapıp yapmadığı merak konusu oldu.

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Cem Yılmaz
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