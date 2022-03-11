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Cem Yılmaz'dan Muharrem Sarıkaya'ya gönderme: Herkesi şaşkına çevirdi

11.03.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite öğrencisi genç kadınların desteklenmesi amacıyla düzenlenen 'Geleceğin Güçlü Kadınları' etkinliğinde sahneye çıkan Cem Yılmaz, kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya gönderme yaptı.

Üniversite öğrencisi genç kadınların desteklenmesi amacıyla 'Geleceğin Güçlü Kadınları' programı düzenlendi. Düzenlenen gecede 'ilham veren' kadınların tasarımları açık artırmada Cem Yılmaz tarafından satıldı. Esprileri ve konuşmalarıyla geceye damga vuran Yılmaz, kameramana tokat atan gazeteci Muharrem Sarıkaya'ya gönderme yapmayı ihmal etmedi.

Cem Yılmaz, sahnede mikrofon konusunda kendisine yardımcı olan çalışanı vuruyormuş gibi yaparak kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya gönderme yaptı. Yaptığı hareketle herkesi şaşkına çeviren Yılmaz, "Öyle bir şey vardı çok tutmuştu" dedi.

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MUHARREM SARIKAYA'NIN TOKAT OLAYINDA NE OLMUŞTU?

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle şehre gitti. Sarıkaya, Gaziantep Panaroma Müzesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i konuk etti. Canlı yayın esnasında ses problemi yaşanmasının ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep kameramanı, ikilinin mikrofon bağlantısını kurmaya çalıştı. Bu esnada, Sarıkaya sinirlenerek çalışana tokat atarak itti. Muharrem Sarıkaya yaşanan tokat olayının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada özür diledi.

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Cem Yılmaz
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