Öldürülen müzisyen Onur Şener’in Hadise ile düeti tıklanma rekorları kırmış! İşte o görüntüler

Ankara’da müzisyen Onur Şener vahşi şekilde öldürüldü. Haluk Levent’in iddiasına göre çeşitli kamu kuruluşlarında çalışan A.G., S.S. ve İ.K., Onur Şener'den şarkı istedi. Şener şarkıyı bilmediği için sahnede bu şarkıya yer vermedi.

Üç cani müzisyen Şener'i cam şişelerle öldüresiye dövdü. Hastaneye kaldırılan genç müzisyen hayatını kaybetti.

Türkiye müzisyen Onur Şener’in ölümünü konuşurken müzisyenin 9 yıl önce Hadise ile O Ses Türkiye'de düet yaptığı ortaya çıktı. Onur Şener, 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştı.

HADİSE HAYRAN KALMIŞTI

O Ses Türkiye programında "Show Must Go On" şarkısıyla hafızalara kazınan Onur Şener, Hadise ile de düet yapmıştı.

Hadise Onur Şener'in sahnede sesini duyunca hayran kalmıştı.