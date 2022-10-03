MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Öldürülen müzisyen Onur Şener’in Hadise ile düeti tıklanma rekorları kırmış! İşte o görüntüler

Öldürülen müzisyen Onur Şener’in Hadise ile düeti tıklanma rekorları kırmış! İşte o görüntüler

03.10.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da yaşanan vahşet tüyleri diken diken etti. 3 kamu memuru istedikleri şarkıyı çalmadığı bahanesiyle şarkıcı Onur Şener'e cam şişelerle saldırdı. Kız çocuğu babası olan müzisyen hastanede hayatını kaybetti. Onur Şener'in 9 yıl önce O Ses Türkiye yarışmasına katılarak şarkıcı Hadise ile düet yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Hadise genç müzisyenin sesini duyunca sahneye çıkarak birlikte şarkı söylemek istemişti.

Ankara’da müzisyen Onur Şener vahşi şekilde öldürüldü. Haluk Levent’in iddiasına göre çeşitli kamu kuruluşlarında çalışan A.G., S.S. ve İ.K., Onur Şener'den şarkı istedi. Şener şarkıyı bilmediği için sahnede bu şarkıya yer vermedi.

Üç cani müzisyen Şener'i cam şişelerle öldüresiye dövdü. Hastaneye kaldırılan genç müzisyen hayatını kaybetti.

1

Türkiye müzisyen Onur Şener’in ölümünü konuşurken müzisyenin 9 yıl önce Hadise ile O Ses Türkiye'de düet yaptığı ortaya çıktı. Onur Şener, 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştı.

2

HADİSE HAYRAN KALMIŞTI

O Ses Türkiye programında "Show Must Go On" şarkısıyla hafızalara kazınan Onur Şener, Hadise ile de düet yapmıştı.

Türkiye müzisyen Onur Şener’in ölümünü konuşuyor! Gözaltına alınanların kimlikleri dikkat çekti…Türkiye müzisyen Onur Şener’in ölümünü konuşuyor! Gözaltına alınanların kimlikleri dikkat çekti…

Hadise Onur Şener'in sahnede sesini duyunca hayran kalmıştı.

Spor giyimden ayakkabıya, güneş gözlüğünden saate stilinize hava katacak indirimli ürünleri keşfedin! (03.10.2022)

Bu fırsat kaçmaz: 100 TL altı kadın swaetshirtler

Dev markaların yeni sezon ürünlerini keşfet, stilinle göz kamaştır

Tarzınıza tarz katacak güneş gözlüğü ve saatlerde büyük indirim: 2. Ürün 1 TL

Spor giyimde yüksek kalite arayanlar Under Armour fırsatlarını kaçırmayın

Hem stil sahibi hem rahat... Camper marka ayakkabılarda indirim

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadınlarla yakalanmıştı! Berfu Yenenler'den bomba itirafKadınlarla yakalanmıştı! Berfu Yenenler'den bomba itiraf
"Elim ayağım titriyor" diyerek Reha Muhtar'ın ses kaydını yayınladı! "Elim ayağım titriyor" diyerek Reha Muhtar'ın ses kaydını yayınladı!
"Meme yerim yokmuş" deyince olay oldu! Berfu Yenenler'den yanıt gecikmedi"Meme yerim yokmuş" deyince olay oldu! Berfu Yenenler'den yanıt gecikmedi
Anahtar Kelimeler:
Ankara Hadise ele istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kocası ‘yasak aşka’ suçüstü yaptı, Yargıtay son sözü söyledi

Kocası ‘yasak aşka’ suçüstü yaptı, Yargıtay son sözü söyledi

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Benzin ve motorine indirim beklenirken flaş gelişme

Benzin ve motorine indirim beklenirken flaş gelişme

Emeklilik yaşınız 36 ay birden düşebilir!

Emeklilik yaşınız 36 ay birden düşebilir!

Zam bekleyen tüm çalışanların gözü kulağı orada! 2023 asgari ücret, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyondan sonra...

Zam bekleyen tüm çalışanların gözü kulağı orada! 2023 asgari ücret, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyondan sonra...

Mete Kalkavan, Galatasaray maçına forma giyerek gitti! Eleştiri yağmuru var...

Mete Kalkavan, Galatasaray maçına forma giyerek gitti! Eleştiri yağmuru var...

İlginizi Çekebilir

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.