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  4. Son dakika: MYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten müzisyen Onur Şener'in cinayetiyle ilgili flaş açıklamalar! 'Canavarca hisle...'

Son dakika: MYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten müzisyen Onur Şener'in cinayetiyle ilgili flaş açıklamalar! 'Canavarca hisle...'

03.10.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre MYK'da neler konuşuldu? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenledi. Gündemdeki önemli konulara da değinen Çelik, müzisyen Onur Şener'in cinayetiyle ilgili "Bu cinayetin canavarca hislerle gerçekleşmesi çok açık... Türkiye'nin her yerinde hiç istemesek de şu kurumdan, şu meslekten bazı insanların bu tür canavarca işlere imza atmış olduğunu görüyoruz. Hepsinin Allah belasını versin." diye konuştu.

Son dakika: MYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten müzisyen Onur Şener'in cinayetiyle ilgili flaş açıklamalar! 'Canavarca hisle...'

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesi ile ilgili de konuşan Çelik, "Türkiye'nin her yerinde hiç istemesek de şu kurumdan, şu meslekten bazı insanların bu tür canavarca işlere imza atmış olduğunu görüyoruz. Hepsinin Allah belasını versin." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye ile ilgili yazılan raporlar açısından Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti, bütün bu raporlar bizim açımızdan bir samimiyet testi olacaktır.

RUSYA'NIN 4 BÖLGEYİ İLHAKI

Ukrayna krizi konusunda yeni bir aşamaya geçildi. Bu pozitif bir aşama değil. Rusya'nın Ukrayna'nın belli bölgelerini ilhak etmesi, barışın ötelenmesine neden oldu. Türkiye ilkeli tavrını sürdürmeye devam ediyor. İlhak yaklaşımını reddediyoruz. Cumhurbaşkanımız barışın sağlanması için büyük bir performans ortaya koymaya devam ediyor. Savaş hiçbir şeyi çözmez. Acı, yıkım ve kayıplar getirir. Özellikle AB'nin bu diplomatik iradeye karşı çok geride kaldığını gözlemliyoruz. Bu meselede maalesef Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiye destek verme konusunda geride kalmışlardır.

YUNANİSTAN'IN EGE'DEKİ TACİZLERİ

Etrafımızda yaşanan tansiyonların en önemlilerinden bir tanesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs'taki tansiyonu yükseltme konusudur. Yunanistan, elde ettiği desteği Türkiye'yi tehdit etmek için, Türkiye'nin menfaatlerine karşı tutum olarak gösteriyorlar. Her ne olursa olsun, Ege'de Akdeniz'de bu şekildeki hesapsız silah desteğinin Yunanistan'ın geleneksel devlet politikası dikkate alındığında hiç de iyi sonuçlar doğurmayacağı açıktır. Miçotakis, Türkiye'yi tehdit ederken 'arkamızda şu destekler var' diyerek NATO'yu hedef gösteriyor. Bu tabloya izin verenlerin her biri doğru iş yapmıyorlar. Bu üsleri kuranların Yunanistan'a hukuk konusunda hiçbir uyarı yapmadıklarını da görüyoruz. Şöyle bir yalan düzeni tutturmuş Yunanistan, Ege ve Akdeniz'de hukuk tanımayan bir devlet olarak her türlü sorumsuz bir davranışı ortaya koyuyorlar. AB'nin gözü önünde Yunanistan, Ege'de insanları öldürüyor, göçmenleri öldürüyor. Bundan daha vahim bir tablo olabilir mi? Hiçbirine ses çıkarmıyorlar. Yunanistan'a verilmesi gereken mesaj, masaya oturmasıdır. Türkiye bir diplomasi devletidir. Masadan kaçan taraf Yunanistan'dır.

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ANKARA'DAKİ MÜZİSYEN CİNAYETİ

Bu cinayetten büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Buradan acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Arkadaşlarımız ailenin yanında olacaklar. Bu cinayetin canavarca hislerle gerçekleşmesi çok açık. Dava sürecini yakından takip edeceğiz. Cinayeti gerçekleştirenlerin gereken cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız. Bu canavarlığı lanetlemek, katillerin gereken cezayı alması için sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Kişilerin kamu görevlisi olup olmaması, bir polemik konusu olması bu acı karşısında bir duyarsızlığın göstergesi. Siyasi polemik üretmeye çalışmak acıyı istismardır. Türkiye'nin her yerinde hiç istemesek de şu kurumdan, şu meslekten bazı insanların bu tür canavarca işlere imza atmış olduğunu görüyoruz. Hepsinin Allah belasını versin. Kurumların kendi iç hukukları bu tip olaylar karşısında süreç açısından gereğini en kısa sürede yapacaklar. Tabi ki artık bunların herhangi bir kamu kurumunda ya da başka bir yerde olmasını kimse kabul etmez. Kurumlar gerekli adımları atacaklar.

KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİ

Kimin hangi ülkeye gittiği bizi ilgilendiren bir husus değil ama nihayetinde pek çok siyasi parti temsilcisi pek çok ülkeyi ziyaret ediyor. Şöyle de bir şey var. Siyasetin feraseti diye bir şey var. Bir yıldan az bir zaman kalmış seçime, Kılıçdaroğlu partisine 'benimle misiniz?' diyor. Hani biraz daha basiretli davranmak lazım, bu şekilde bir ziyaret kamu önünde manidar görünüyor. Dünyanın hiçbir yerinde gerçek bir demokrasi söz konusu olduğunda şurasının burasının ne dediği önemli değildir. Ben kimseye şuradan icazet mi alıyorsunuz diyemem. Türkiye seçim dönemine girmişken, biraz daha basiretli davranmak daha sağlıklı bir yaklaşım olabilirdi. Tabi o kendilerinin bileceği bir şey.

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