Cem Yılmaz'dan samimi açıklamalar: Boşanma bende...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Tuhaf Dergi’nin Mayıs sayısına verdiği röportajda ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

Tuhaf Dergi’den Özlem Gürses’e konuşan ünlü komedyen başarı üzerine ‘Başarı denen şey, insanı gerçek hayattan uzaklaştıran bir olgu olarak kafamda kodlanmış durumda. Başarı meselesi 'yolun tamamlandığı' hissini veriyor.

Mesela başarı grafiği, hep yukarıya giden bir çizgi halinde gösterilmiştir. Çok zehirli bir durum.’ ifadelerini kullandı.

BOŞANMA İTİRAFI

Başarısızlık ile ilgili olarak ‘Evliliğimi sürdüremedim. Eski eşimle bunu konuştuk, kendisi de belki öyle hissediyordur, boşanma bende bir başarısızlık hissi uyandırdı. Herkes için ortak bir şey sanırım, kuzenim de boşandı mesela, çok benzer duygular: “Ben neleri yaptım hayatta bir bunu başaramadım...” Bir çocuğa bakamadık karı-koca’ diyen Yılmaz çocukluğunda müzisyen olmayı çok istediğini fakat başarısız olduğunu söyledi.

Mayıs ayında okuyucularının karşısına Cem Yılmaz kapağı ve dosyası ile çıkan Tuhaf Dergi’de ünlü komedyeni yakın dostları kendi kelimeleriyle anlatıyor.