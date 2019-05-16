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Cem Yılmaz'dan samimi açıklamalar: Boşanma bende...

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ÜNLÜLER  | 16.05.2019 09:28 | Son Güncelleme

Şu sıralar MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin söylediği sözlerle gündemde olan Cem Yılmaz Tuhaf Dergi'ye samimi açıklamalar yaptı. Yılmaz boşanma hakkında söylediği sözlerle dikkat çekti.

Cem Yılmaz'dan samimi açıklamalar: Boşanma bende...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Tuhaf Dergi’nin Mayıs sayısına verdiği röportajda ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

Tuhaf Dergi’den Özlem Gürses’e konuşan ünlü komedyen başarı üzerine ‘Başarı denen şey, insanı gerçek hayattan uzaklaştıran bir olgu olarak kafamda kodlanmış durumda. Başarı meselesi 'yolun tamamlandığı' hissini veriyor.

Mesela başarı grafiği, hep yukarıya giden bir çizgi halinde gösterilmiştir. Çok zehirli bir durum.’ ifadelerini kullandı.

BOŞANMA İTİRAFI

Başarısızlık ile ilgili olarak ‘Evliliğimi sürdüremedim. Eski eşimle bunu konuştuk, kendisi de belki öyle hissediyordur, boşanma bende bir başarısızlık hissi uyandırdı. Herkes için ortak bir şey sanırım, kuzenim de boşandı mesela, çok benzer duygular: “Ben neleri yaptım hayatta bir bunu başaramadım...” Bir çocuğa bakamadık karı-koca’ diyen Yılmaz çocukluğunda müzisyen olmayı çok istediğini fakat başarısız olduğunu söyledi.

Mayıs ayında okuyucularının karşısına Cem Yılmaz kapağı ve dosyası ile çıkan Tuhaf Dergi’de ünlü komedyeni yakın dostları kendi kelimeleriyle anlatıyor.

Oyuncu Uğur Yücel, Cem Yılmaz’ın sahneye çıktığı ilk geceyi, yazar Can Yılmaz ise ünlü komedyen ile kardeşlik ilişkilerini anlatıyor.

Yönetmen Yüksel Aksu, İftarlık Gazoz filminde beraber çalıştığı oyuncu Cem Yılmaz'ı, Cem Yılmaz filmlerinin oyuncuları Zafer Algöz, Zerrin Tekindor ve Nil Karaibrahimgil yönetmen Cem Yılmaz'ı, oyuncu Ozan Güven ise G.O.R.A, A.R.O.G, Arif V 216, Pek Yakında, Karakomik Filmler ve Yahşi Batı filmlerinde beraber çalıştığı arkadaşı Cem Yılmaz'ı yazdı.

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Cem Yılmaz Cem Yılmaz tuhaf

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