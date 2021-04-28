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Cem Yılmaz'dan sünnet fotoğrafına yorum: Hayırdır inşallah?

28.04.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bir kültür-sanat sayfasının kendisinin ve ağabeyinin sünnet fotoğrafını paylaşmasına kayıtsız kalmadı. Yılmaz, paylaşım yapan sayfaya, "Hayır inşallah?" yorumunu yaptı.

Cem Yılmaz'dan sünnet fotoğrafına yorum: Hayırdır inşallah?

Bir kültür-sanat sayfası, geçtiğimiz gün Cem Yılmaz ve ağabeyi Can Yılmaz'ın sünnet fotoğrafını yayınladı. Yılmaz, paylaşımı görmezden gelmedi ve Twitter hesabından gönderiye yorum yaptı.

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48 yaşındaki ünlü komedyen, "Hayırdır inşallah? Sünnet? Art? Event? Neyse canım, 'yeni normal' de geç" ifadelerini kullandı. Yılmaz ve ağabeyinin bu karesi kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. Yılmaz'ın tepkisinin ardından Twitter hesabı fotoğrafı kaldırdı.
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Ayrıca Yılmaz'ın çocukluk yıllarında oğlu Kemal'e olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.


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Cem Yılmaz
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