Cem Yılmaz'dan Yılmaz Erdoğan'a bomba gönderme! “Dilber’i yazmadan önce..."

Yılmaz Erdoğan'ın, 2 yıldır Cansu Taşkın ile birlikte olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Cansu Taşkın özel hayatına dair sorular devam edince "Çok girmek istemiyorum o konulara, benim için çok değerli bir insan" ifadelerini kullandı.

Taşkın aşkını ilan ettikten kısa süre sonra çiftin aşk pozları da sosyal medyada yayıldı.

Cem Yılmaz’dan da Yılmaz Erdoğan-Cansu Taşkın birlikteliğine gönderme geldi.

“Dilber’i yazmadan önce bana ‘Dizi mi yoksa film mi yapsam?’ diye sordu" diyen Cem Yılmaz devamında şunları söyledi:

"‘Bir tarafınla yaz, tutar’ dedim. Bir baktık, gerçekten bi tarafıyla yazmış.”

Cansu Taşkın “Yılmaz, Dilber karakterini benden esinlenip yazdı” demişti.





