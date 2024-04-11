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  4. Cem Yılmaz'dan Yılmaz Erdoğan'a bomba gönderme! “Dilber’i yazmadan önce..."

Cem Yılmaz'dan Yılmaz Erdoğan'a bomba gönderme! “Dilber’i yazmadan önce..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.04.2024 13:35
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Son günlerde Cansu Taşkın ile aşk pozları gündemde olan Yılmaz Erdoğan'a bir gönderme de Cem Yılmaz'dan geldi. Cem Yılmaz'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Cem Yılmaz'dan Yılmaz Erdoğan'a bomba gönderme! “Dilber’i yazmadan önce..."

Yılmaz Erdoğan'ın, 2 yıldır Cansu Taşkın ile birlikte olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Cansu Taşkın özel hayatına dair sorular devam edince "Çok girmek istemiyorum o konulara, benim için çok değerli bir insan" ifadelerini kullandı.

Taşkın aşkını ilan ettikten kısa süre sonra çiftin aşk pozları da sosyal medyada yayıldı.

Cem Yılmaz’dan da Yılmaz Erdoğan-Cansu Taşkın birlikteliğine gönderme geldi.

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“Dilber’i yazmadan önce bana ‘Dizi mi yoksa film mi yapsam?’ diye sordu" diyen Cem Yılmaz devamında şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"‘Bir tarafınla yaz, tutar’ dedim. Bir baktık, gerçekten bi tarafıyla yazmış.”

Cansu Taşkın “Yılmaz, Dilber karakterini benden esinlenip yazdı” demişti.

Vitrin


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