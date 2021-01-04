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Cem Yılmaz Ekrem İmamoğlu'na destek verdi! Eleştiri gelince isyan etti

04.01.2021 09:12 | Son Güncelleme:
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Cem Yılmaz Ekrem İmamoğlu'na destek verdi! Eleştiri gelince isyan etti

Cem Yılmaz SMA'lı hastalar için sosyal medyada yürütülen kampanyaya destek verdi. Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımını paylaşan Yılmaz gelen tepkilere verdiği yanıtla olay oldu.

SMA'lı hastalar için başlatılan yardım kampanyasına Cem Yılmaz da destek verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımını paylaşan Yılmaz "Şimdi bu fikre bir şey desek vay siyaset yapıyorsun deniliyor. 2/3 aydır bu konuda yüzlerce çaresiz insan ile görüştüm, bazılarına elimden geldiğince yardım ettim. Olmuyor yetmiyor. Milli piyango için bundan güzel bir öneri olamaz gelin yapın bu iyiliği" dedi.

Cem Yılmaz kendisine gelen yorumlardan sonra ise isyan etti.

Yılmaz paylaşımında şunları söyledi ve gündeme bomba gibi düştü: "Tamam yine siz haklısınız. Bildiğiniz gibi yapın sevgili kardeşim. Ben belediyeden 2.754 lira aldım o yüzden tweet attım. Geçen hafta da 3 aile şahsen yardım istemişti, yaptım. Meğer büyük bir oyun varmış yalan söylüyorlarmış. Uyardığınız için teşekkürler. Sağ olun. Bir daha yapmam."

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İMAMOĞLU'NDAN BOMBA YANIT!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Cem Yılmaz’ın paylaşımına şöyle yanıt verdi:

“Cem Yılmaz belediyemizden 2.754 lira da almamıştır, çünkü bizde asgari ücret 3.100 liradır. Büyük oyunu bozduk sanırım.”

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'ATHENA GÖKHAN'A YAKIN MI?'

Ünlü komedyen kendisiyle ilgili ortaya atılan iddialara da sosyal medyadan yanıt verdi. Yılmaz "Bir diğer ciddiyetsiz konu da; benim Kaz Dağlarında villam var. Adresi belliyse yazarsanız memnun olurum nerede villam gidip yerleşeyim bari. Boş durmasın. Athena Gökhan'a yakın mı? Büyük resmin tam neresinde?" açıklamasında bulundu.

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