Cem Yılmaz eleştirilere sosyal medyadan tepki gösterdi: 'Gerçekten salak olmak çok büyük bir ayrıcalık'

1.5 yıl boyunca Defne Samyeli'yle beraber olduktan sonra gönlünü Serenay Sarıkaya'ya kaptıran Cem Yılmaz 'ın Sarıkaya ile ilişkisi 2021 yılında başlamıştı. Bu ilişki ne kadar sürer diye tartışmalar başlarken ikilinin aşkları aynı yıl içinde bitmişti.

Şu sıralar Necla Karahalil'le gel-gitli bir aşk yaşadığı konuşulan Cem Yılmaz, 'GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri' gecesindeki dekolteli elbisesiyle gündem olan eski aşkına gönderme yaptığı düşünüldü.

Bunun nedeni olarak da ünlü komedyenin dekolteli pozlar konuşulurken Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaşması gösterildi. Pek çok kişi bu karenin Serenay Sarıkaya'nın "göğüslerine gönderme" olduğunu düşündü.

ESKİ SEVGİLİYE GÖNDERME Mİ?

Eski sevgilisine gönderme yaptığı düşünülen Cem Yılmaz'ın yorumları sınırlandırılan paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı. Bu paylaşımı yaptıktan sonra bir süre sessizliğe bürünen ünlü komedyen tepkilerin artmasından sonra bir gözünde görme kaybı olduğu için böyle bir paylaşım yaptığını söyledi.

Derin dekolteli elbisesiyle boy gösterdiği New York'tan yeni kareler paylaşan Sarıkaya'nın şaşı pozu Cem Yılmaz'a misilleme olarak algılandı.

Cem Yılmaz son olarak bir paylaşım daha yaptı. Yorumlara sınırlandırarak yeni bir kare paylaşan Yılmaz'ın, "Acıbadem deyim :) ama iyiyim 🌹 küçük mutluluklar" notlu paylaşımı yine gönderme olarak düşünüldü.

Cem Yılmaz'ın bu paylaşımlarına olumsuz yorumlar yapılırken ünlü komedyen bu eleştirilere kayıtsız kalamadı ve X hesabından sert bir paylaşım yaptı. Yılmaz, "Sosyal medyada kendini komik zanneden bir iki gerizekalı yine kendine bi eğlence bulmuş ..Nedense benimle bulmuş :) gerçekten salak olmak çok büyük bir ayrıcalık, tadını çıkarın ..İlgilenmeyeceğim,bu sizin hayatınız,benim işim var" diyerek sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Ünlü komedyenin bu twettinin altına gazeteci Uğur Dündar da, Yılmaz'a destek verdi. Uğur Dündar, "Cem Yılmaz gururumuzdur. İyi ki Türkiye'nin bir Cem Yılmaz'ı var. Sevgiler değerli kardeşim." dedi.







