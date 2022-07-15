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Cem Yılmaz, 'Her sene bu pisliği yapıyorsunuz' deyip tepki gösterdi! "Allah belanızı versin"

15.07.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, hakkında yapılan asılsız paylaşımlara sitem etti. Yılmaz, "Her sene bu pisliği yapıp duruyorsunuz. Allah belanızı versin. Bu kadar. Seneye de yapacaksanız onu da şimdiden peşin peşin versin." ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz, 'Her sene bu pisliği yapıyorsunuz' deyip tepki gösterdi! "Allah belanızı versin"

Cem Yılmaz, 15 Temmuz ile ilgili hakkında yapılan asılsız paylaşımlara sert tepki gösterdi.

CEM YILMAZ'DAN SERT TEPKİ

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan Cem Yılmaz, 15 Temmuz ile ilgili gönderilerde fotoğrafı ve isminin paylaşılmasına tepki gösterdi.

Yılmaz, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada yine hiç bir ilgim alakam olmayan "yapıştırma" 15 Temmuz sözlerini fotoğrafımla ismimle paylaşıp durdu, bir diğeri de küfür etti. Her sene bu pisliği yapıp duruyorsunuz. Allah belanızı versin. Bu kadar. Seneye de yapacaksanız onu da şimdiden peşin peşin versin."

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Cem Yılmaz 15 temmuz
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