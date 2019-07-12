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Cem Yılmaz’ı kızdıran başörtüsü haberi! Tepkisi olay oldu

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ÜNLÜLER  | 12.07.2019 09:14 | Son Güncelleme

Ünlü komedyen Cem Yılmaz; Bebek Otel'de başörtülülere karşı ayrımcılık yaptığı haberlerine isyan etti. Yılmaz, "Bu bir şaka olsa gülerim ama acıklı bir operasyon! Yazık!" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz’ı kızdıran başörtüsü haberi! Tepkisi olay oldu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ı kızdırdılar. Cem Yılmaz kendisi hakkında çıkan bir habere sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

"Sevgili takipçilerim, hatırı sayılır bir sayıdasınız, size bu haberi şu sebeple duyuruyorum" diyen Yılmaz tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"27 yıllık meslek hayatımda sahne ve sinema dışında hiç bir ticari girişimim olmadığı gibi Bebek Oteli(!) de benim değil! Bu bir şaka olsa gülerim ama acıklı bir operasyon! Yazık!” ifadelerini kullandı.

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Yılmaz, bu açıklamanın ardından da başörtülü bir fotoğrafını paylaşarak “Iska geçti” dedi.

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