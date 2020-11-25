MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cem Yılmaz'ı sinirlendiren Tuğba Ekinci sorusu

Cem Yılmaz'ı sinirlendiren Tuğba Ekinci sorusu

25.11.2020 10:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cem Yılmaz'ı sinirlendiren Tuğba Ekinci sorusu

Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz için, "Şımartmayın böyle adamları" diyen Tuğba Ekinci'nin bu sözleri, ünlü komedyene hatırlatıldı. Tek kelime etmeyen Yılmaz, sadece gergin bir şekilde başını salladı ve bindiği aracı ile yoluna devam etti

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki gün Levent'teki evinden çıkarken objektiflere yansıdı.

2881155_8e045f30f9b8c8727913459391578487_640x640

YERİNDEN KALKARAK...

Geçtiğimiz günlerde Yılmaz için, "Güzelim kadınlar bunun neyine giderler. Her yeri zeki olsa ne olur, yüzü alkolden bakımsız kırmızı turşu olmuş. Dünyada erkek kalmasa gideri yok" diyen Tuğba Ekinci'nin bu sözleri, ünlü komedyene hatırlatıldı. Arabasına binen Cem Yılmaz'ın ilk tepkisi yerinden kalkarak, sinirlenmesi oldu.

Tuğba Ekinci, Cem Yılmaz ve Saadet Özsırkıntı haberini duyunca... 'Bu ne hovardalık'Tuğba Ekinci, Cem Yılmaz ve Saadet Özsırkıntı haberini duyunca... 'Bu ne hovardalık'

Tek kelime etmeyen Yılmaz, sadece gergin bir şekilde başını salladı ve bindiği aracı ile yoluna devam etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Coştukça coştu! Düğünde feci anlar Coştukça coştu! Düğünde feci anlar
'Haftaya evli başladık''Haftaya evli başladık'
İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu başkanlığında kritik koronavirüs toplantısı

Bakan Soylu başkanlığında kritik koronavirüs toplantısı

Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik

Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik

Bakan Koca paylaştı: İşte 24 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 24 Kasım koronavirüs tablosu

Usta oyuncudan acı haber! "G.O.RA. mürettebatından bir eksiğiz"

Usta oyuncudan acı haber! "G.O.RA. mürettebatından bir eksiğiz"

Ünlü bankadan 2021 yılı dolar tahmini

Ünlü bankadan 2021 yılı dolar tahmini

Ünlü şarkıcı sosyal medyadan duyurdu! "İnanılmaz bir koruma içinde de olsam..."

Ünlü şarkıcı sosyal medyadan duyurdu! "İnanılmaz bir koruma içinde de olsam..."

İlginizi Çekebilir

Enes Batur ölümden döndü! Kaza anı kamerada!

Enes Batur ölümden döndü! Kaza anı kamerada!

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

Diğer Haberler

Emre Karayel ile Gizem Demirci'den balayı pozu

'Haftaya evli başladık'

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

İlber Altaylı'nın zor onları! Çocuğun sorduğu soru karşısında...

İlber Altaylı'nın zor onları! Çocuğun sorduğu soru karşısında...

Love Island yıldızları dedikoduları nihayet doğruladı: 'En iyi arkadaşıma aşık oldum'

TikTok'ta dudak dudağa paylaşımın ardından...

Demi Rose tatilde kıvrımlarını sergiledi

Çıplak paylaşımının ardından...

MasterChef Türkiye'ten diskalifiye olan Uğur Yılmaz'dan flaş hamle!

Paylaşımları olay olmuştu! Flaş hamle...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.