Cem Yılmaz'ı sinirlendiren Tuğba Ekinci sorusu

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki gün Levent'teki evinden çıkarken objektiflere yansıdı.

YERİNDEN KALKARAK...

Geçtiğimiz günlerde Yılmaz için, "Güzelim kadınlar bunun neyine giderler. Her yeri zeki olsa ne olur, yüzü alkolden bakımsız kırmızı turşu olmuş. Dünyada erkek kalmasa gideri yok" diyen Tuğba Ekinci'nin bu sözleri, ünlü komedyene hatırlatıldı. Arabasına binen Cem Yılmaz'ın ilk tepkisi yerinden kalkarak, sinirlenmesi oldu.

Tek kelime etmeyen Yılmaz, sadece gergin bir şekilde başını salladı ve bindiği aracı ile yoluna devam etti.

