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Tuğba Ekinci, Cem Yılmaz ve Saadet Özsırkıntı haberini duyunca... 'Bu ne hovardalık'

19.11.2020 09:56 | Son Güncelleme:
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Tuğba Ekinci, Cem Yılmaz ve Saadet Özsırkıntı haberini duyunca... 'Bu ne hovardalık'

Cem Yılmaz ve Saadet Özsırkıntı ile ilgili haberleri gören Tuğba Ekinci'nin hedefinde Cem Yılmaz vardı. Ekinci bir paylaşım yaparak "Bu ne hovardalık kardeşim yuh bu kızlara" dedi.

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile yollarını ayıran ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde sunucu Saadet Özsırkıntı ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Yılmaz'ın gösterisine gittiği ve kulisinde ünlü komedyen ile bir araya geldiği öne sürülen Özsırkıntı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile çıkan haberleri yalanlamıştı.

Özsırkıntı, konuyla ilgili, "Her selamlaştığım aşka evrilmesin. Lütfen, sizden ricamdır; yanlış veya yalan bilgilerle gündem yaratılmasın" ifadelerini kullanmıştı. Yılmaz ise soruları yanıtsız bırakmıştı.

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Bu haberleri göre Tuğba Ekinci kendini tutamadı. Sosyal medyadan ünlü ikiliyi paylaşan Ekinci paylaşımında yine Cem Yılmaz'ı hedef aldı. Ekinci açıklamasında şunları yazdı:

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"Valla aşk olsun bu kız da bu adama bakarsa Serenay gibi yuh yani o zamanda demiştim. Şımartmayın şöyle yaşlanmış insanları iki şöhreti var diye herkes yerini bilsin ya bu ne hovardalık kardeşim yuh bu kızlara..."

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'GİDERİ YOK'

Ekinci daha önce de Cem Yılmaz'ı çok sert bir dille eleştirmişti. Yılmaz'ın fotoğrafını paylaşan şarkıcı "Güzelim kadınlar bunun neyine giderler. Her yeri zeki olsa ne olur, yüzü alkolden bakımsız kırmızı turşu olmuş. Dünyada erkek kalmasa gideri yok" demişti.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kedi ciğer ilişkisi. Bütün millete senelerce çektiren bu teyzemiz ; menapoz döneminin bıraktığı pskolojik sorunlarla boğuşmaktan dolayı Ahlak bekçisi olmuş vaziyette. Kendisine acil şifalar ve bol bol altın varaklar diliyorum.
Millet zevkinde sefasında, parayı yiyecek yer bulamıyorlar, biz de eşek gibi çalışalım. Adaletin bu mu dünya :)
sana aşığım tuğba

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