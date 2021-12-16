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  4. Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu'nun davasında yeni gelişme! Nafakayı dolar yerine Türk Lirası olarak ödemek istemişti

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu'nun davasında yeni gelişme! Nafakayı dolar yerine Türk Lirası olarak ödemek istemişti

16.12.2021 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya açtığı nafakanın azaltılması davasında, 1996 Türkiye Güzeli Pınar Özçapkın da tanık olarak dinlendi. Cem Yılmaz'ın Yağtu'ya aylık ödediği 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin liraya düşürülmesi istediği davada, mahkeme tapudan vergi kayıtlarının beklenmesini istedi. Duruşmaya Yılmaz ve Yağtu ise katılmadı.

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu'nun davasında yeni gelişme! Nafakayı dolar yerine Türk Lirası olarak ödemek istemişti

Komedyen Cem Yılmaz'ın, oğlu Kemal'in annesi eski eşi Ahu Yağtu'ya açtığı nafakanın azaltılması davası görüldü. İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Cem Yılmaz ile davalı Ahu Yağtu katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Gizli görülen duruşmaya basın mensupları da alınmadı.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada, 1996 Türkiye Güzeli Pınar Özçapkın ile çocuğun şoförü Ali Elbasan, Ahu Yağtu'nun tanıkları olarak dinlendi.

Mahkeme, tapudan vergi kayıtlarının beklenmesine ve tanık beyanlarına karşı davacı avukatlarının beyanda bulunması için duruşmayı erteledi.

TÜRK LİRASI OLARAK NAFAKA ÖDEMEK İSTİYOR

Cem Yılmaz, 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka öderken, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödemişti.
8 yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Yılmaz, nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.

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Eski eşi Ahu Yağtu'ya dava açan Cem Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil Türk Lirası olarak ödemek istemişti.

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Cem Yılmaz, 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin lira olması talebinde bulunmuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Ahu Yağtu
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