GQ Men Of The Year 2021 Ödül Töreni’nde Ahu Yağtu'nun talihsiz anları! Ayağı takılınca yere düştü

Eski eşi Cem Yılmaz'la olan nafaka davasıyla da gündemde olan Ahu Yağtu, katıldığı bir ödül töreninde zor anlar yaşadı.

AYAĞI TAKILINCA...

Kardeşlerim dizisinde Suzan karakterini canlandıran ünlü oyuncu, GQ Men Of The Year 2021 Ödül Töreni’nde kırmızı elbisesiyle dikkat çekti. Yağtu ödül vermek için sahneye çıktığı sırada, merdivende ayağı takılınca yere düştü.

"JENNIFER LAWRENCE BÖYLE GİRİŞ YAPMIŞTI"

Yağtu'nun yardımına ise Kardeşlerim dizisindeki rol arkadaşı ve gecenin sunucusu Fadik Sevin Atasoy yetişti.

Yağtu'nun ayağa kalkmasına yardım eden Atasoy "Jennifer Lawrence da Oscar'da böyle bir giriş yapmıştı. Bize tekrar o anıyı canlandırdığın için teşekkür ederiz" dedi. Ahu Yağtu ise "Hiç önemli değil, biz bizeyiz çünkü bu akşam" ifadeleriyle yanıt verdi.



