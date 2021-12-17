MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. GQ Men Of The Year 2021 Ödül Töreni’nde Ahu Yağtu'nun talihsiz anları! Ayağı takılınca yere düştü

GQ Men Of The Year 2021 Ödül Töreni’nde Ahu Yağtu'nun talihsiz anları! Ayağı takılınca yere düştü

17.12.2021 03:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşlerim dizisinin Suzan'ı Ahu Yağtu, katıldığı GQ Men Of The Year 2021 Ödül Töreni’nde talihsiz anlar yaşadı. Kırmızı elbisesiyle göz kamaştıran Yağtu, ödül vermek için sahneye çıktığı sırada ayağı takılınca yere düştü. Yağtu'nun yardımına ise sunucu Fadik Sevin Atasoy yetişti.

Eski eşi Cem Yılmaz'la olan nafaka davasıyla da gündemde olan Ahu Yağtu, katıldığı bir ödül töreninde zor anlar yaşadı.

aa

AYAĞI TAKILINCA...

Kardeşlerim dizisinde Suzan karakterini canlandıran ünlü oyuncu, GQ Men Of The Year 2021 Ödül Töreni’nde kırmızı elbisesiyle dikkat çekti. Yağtu ödül vermek için sahneye çıktığı sırada, merdivende ayağı takılınca yere düştü.

"JENNIFER LAWRENCE BÖYLE GİRİŞ YAPMIŞTI"

Yağtu'nun yardımına ise Kardeşlerim dizisindeki rol arkadaşı ve gecenin sunucusu Fadik Sevin Atasoy yetişti.

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu'nun davasında yeni gelişme! Nafakayı dolar yerine Türk Lirası olarak ödemek istemiştiCem Yılmaz ile Ahu Yağtu'nun davasında yeni gelişme! Nafakayı dolar yerine Türk Lirası olarak ödemek istemişti

Yağtu'nun ayağa kalkmasına yardım eden Atasoy "Jennifer Lawrence da Oscar'da böyle bir giriş yapmıştı. Bize tekrar o anıyı canlandırdığın için teşekkür ederiz" dedi. Ahu Yağtu ise "Hiç önemli değil, biz bizeyiz çünkü bu akşam" ifadeleriyle yanıt verdi.

Salih Bademci gözyaşlarını tutamadı! Yılın oyuncusu ödülünü kazandıSalih Bademci gözyaşlarını tutamadı! Yılın oyuncusu ödülünü kazandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ben Superman'im deyip masaların üzerine atladı, düşünce zıplayarak uçmaya çalıştı"Ben Superman'im deyip masaların üzerine atladı, düşünce zıplayarak uçmaya çalıştı
PARTNER"Dans değil, spor""Dans değil, spor"
Eşinin sözleri ünlü şarkıcıyı ağlattı!Eşinin sözleri ünlü şarkıcıyı ağlattı!
Anahtar Kelimeler:
Ahu Yağtu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu CHP belediyelerinde uygulanacak asgari ücreti açıkladı

Kılıçdaroğlu CHP belediyelerinde uygulanacak asgari ücreti açıkladı

KKTC'den KDV kararı... Sıfırlandı

KKTC'den KDV kararı... Sıfırlandı

AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?

AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?

Müge Anlı'nın rakibi reytinglere yenildi! Son defa seyirci karşısına çıkacak

Müge Anlı'nın rakibi reytinglere yenildi! Son defa seyirci karşısına çıkacak

Asgari ücretle birlikte kimlerin maaşı değişecek?

Asgari ücretle birlikte kimlerin maaşı değişecek?

Vatandaşlar isyan etti! 266 bin TL'lik araba 456 bin TL oldu

Vatandaşlar isyan etti! 266 bin TL'lik araba 456 bin TL oldu

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Yeni imajı olay oldu! ''Başka biri sandım''

Yeni imajı olay oldu! ''Başka biri sandım''

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Rakipleri için çok sert sözler: Elimde kayıtlar var deşifre edeceğim

Rakipleri için çok sert sözler: Elimde kayıtlar var deşifre edeceğim

New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı! ''Açıldıkça açıldın''

New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı! ''Açıldıkça açıldın''

Olay yorum! ''Gusül abdesti almak farz oldu''

Olay yorum! ''Gusül abdesti almak farz oldu''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.