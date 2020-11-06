Cem Yılmaz ile ayrılan Serenay Sarıkaya'dan Saadet Özsırkıntı yorumu

Cem Yılmaz'ın adı O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı ile anılınca tüm gözler Serenay Sarıkaya'ya çevrildi. Serenay Sarıkaya, önceki akşam restoran çıkışı koşar adımlarla mekandan ayrıldı.

Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında kayıtsız kalamayan Sarıkaya, aracının camını açarak, sorulara yanıt verdi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Geçtiğimiz ay göğüslerinden estetik operasyon geçiren oyuncu, muhabirlerin "Sağlık durumunuz nasıl?" sorusuna, "Arkadaşlar her şey yolunda iyiyim çok şükür" dedi.

Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz ile ayrılık sorularına ise, "Arkadaşlar sonra konuşuruz, teşekkür ederim" yanıtını verdi.

Cem Yılmaz'ın, sunucu Saadet Özsırkıntı ile yakınlaştığı iddiası sonrasında, Özsırkıntı'nın sosyal medya hesabından kendisini takipten çıkarmasının hatırlatılması üzerine Sarıkaya, "Ben kendisini zaten takip etmiyordum. Hepinize kolay gelsin" diyerek mekandan ayrıldı.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile komedyen Cem Yılmaz, mart ayında Atina'da görüntülenmişti. Bu görüntülerin ardından sürpriz aşk magazin gündeminde çok konuşulmuştu.

Sarıkaya, Atina dönüşü İstanbul Havalimanı'nda sürpriz birlikteliği itiraf etmişti. Oyuncu, "Ne söyleyeyim ki? Her şey gördüğünüz gibi" ifadelerini kullanmıştı.

