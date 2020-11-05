Saadet Özsırkıntı ve Cem Yılmaz aşk mı yaşıyor? Saadet Özsırkıntı'dan flaş açıklama

Cem Yılmaz aşk hayatıyla yine gündeme geldi. Defne Samyeli ile ayrıldıktan sonra Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz hızlı çıktı. Serenay Sarıkaya ile kuliste tanışan ve aşık olan Cem Yılmaz, yeni ‘flörtünü’ yine kuliste buldu!

Ayrılığın üzerinden yalnızca birkaç hafta geçmişken Cem Yılmaz'ın adı başka bir güzelle anılmaya başlandı. Yılmaz, 27 Ekim’de Zorlu PSM’de sahne aldı. Şov sonrası bazı konukları kulisinde ağırladı. O kulisteki konuklardan biri de ''O Ses Türkiye''deki sunuculuğuyla tanınan Saadet Özsırkıntı'ydı. Tv100'ün haberine göre konuğuyla yakından ilgilenen Yılmaz, sempatikliğiyle güzel sunucunun telefon numarasını kapmayı başarmış.

'EVET KULİSİNE GİTTİM'

Saadet Özsırkıntı iddialarla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Ünlü sunucu açıklamasında "Yaşadığımız bu zor günlerde bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak benim için inanın çok üzücü. Doğru. Oyununa gittim kendisini daha önceden işim gereği tanıyorum, kulisine de uğradım. Her selamlaştığım aşka evrilmesin. Yanlış ve yalan bilgilerle hele ki ağzımdan çıkmış gibi gündem yaratılmasın lütfen."