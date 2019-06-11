Cem Yılmaz ile Bodrum'da görüntülenen Defne Samyeli son görüntüsüyle şaşırttı!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli, önceki gün Bodrum'da teknede objektiflere yansıdı. Samyeli'nin son görüntüsü estetik yaptırdığı dedikodularına sebep oldu.

CEM YILMAZ'IN OĞLU EŞLİK ETTİ!

Yaz sezonunu Bodrum'da açan ikili, kısa bir Çeşme tatilinden sonra tekrar Bodrum'a döndü. Cem Yılmaz, önceki gün Samatya isimli yatında sevgilisi Defne Samyeli ile magazin gazetecilerine yakalandı. Ünlü çifte, Yılmaz'ın oğlu Kemal de eşlik etti.

SİLİKON TAKTIRDI İDDİASI

Sevgilisi Cem Yılmaz'a güneş kremi sürerken görüntülenen Defne Samyeli'nin göğüslerine silikon taktırdığı iddia edildi. Öte yandan 47 yaşında olan Samyeli'nin düzgün fiziği dikkat çekti. (Uçankuş.com)

