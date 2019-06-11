MAGAZİN

Cem Yılmaz ile Bodrum'da görüntülenen Defne Samyeli son görüntüsüyle şaşırttı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.06.2019 09:55 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz, sevgilisi Defne Samyeli ile Bodrum’da Samatya adlı teknesinde görüntülendi. Defne Samyeli, Cem Yılmaz’ı güneşten korumak için sık sık yağ sürdü.

Cem Yılmaz ile Bodrum'da görüntülenen Defne Samyeli son görüntüsüyle şaşırttı!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli, önceki gün Bodrum'da teknede objektiflere yansıdı. Samyeli'nin son görüntüsü estetik yaptırdığı dedikodularına sebep oldu.

CEM YILMAZ'IN OĞLU EŞLİK ETTİ!

Yaz sezonunu Bodrum'da açan ikili, kısa bir Çeşme tatilinden sonra tekrar Bodrum'a döndü. Cem Yılmaz, önceki gün Samatya isimli yatında sevgilisi Defne Samyeli ile magazin gazetecilerine yakalandı. Ünlü çifte, Yılmaz'ın oğlu Kemal de eşlik etti.

DEFNE 1

SİLİKON TAKTIRDI İDDİASI

Sevgilisi Cem Yılmaz'a güneş kremi sürerken görüntülenen Defne Samyeli'nin göğüslerine silikon taktırdığı iddia edildi. Öte yandan 47 yaşında olan Samyeli'nin düzgün fiziği dikkat çekti. (Uçankuş.com)

Tasarım ve performansın harika uyumu! MSI GE75 Raider 8SFTasarım ve performansın harika uyumu! MSI GE75 Raider 8SF
İmamoğlu yayını Erkenci Kuş dizisini ertelettiİmamoğlu yayını Erkenci Kuş dizisini erteletti
Demet Özdemir'den şaşırtan değişim! Demet Özdemir'den şaşırtan değişim!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
defne samyeli Cem Yılmaz Bodrum silikon

En Çok Okunan Haberler

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

'İran atom bombası imal etmeye çok yakın'

'İran atom bombası imal etmeye çok yakın'

Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü askere gitti

Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü askere gitti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Ünlü şarkıcı Fedon'dan skandal sözler: Öyle kadınlar var ki kesilmeye layık!

Ünlü şarkıcı Fedon'dan skandal sözler: Öyle kadınlar var ki kesilmeye layık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu yayını Erkenci Kuş dizisini erteletti

İmamoğlu yayını Erkenci Kuş dizisini erteletti

Demet Özdemir'den şaşırtan değişim!

Demet Özdemir'den şaşırtan değişim!

Murat Boz valeden para üstü istedi olay oldu! Boz'dan bir açıklama daha

'Arabayı valenin üstüne yaptıracağız'

Nusret Gökçe son videosuyla olay oldu!

Nusret'in son paylaşımı olay oldu!

Serenay Sarıkaya'dan havuz pozları!

Serenay Sarıkaya'dan havuz pozları!

Meryem Uzerli annesi ve babasının fotoğrafını paylaştı

Meryem Uzerli'den aile paylaşımı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.