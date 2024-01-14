Cem Yılmaz'ın lüks villasını 100 milyon liraya satışa çıkardığı iddia edilliyordu! Ünlü komedyen çok kızdı

Komedyen Cem Yılmaz'ın Levent'teki villasını 100 milyon liraya satmaya karar verdiği iddia ediliyordu. Lüks villasıyla gündeme gelen Cem Yılmaz iddialara çok kızdı. Sebebi ise bu haber yapılırken komedyenin özel hayatının ihlal edilmesiydi.

X hesabından açıklamaya yapan Yılmaz, "Bugün tuhaf bir şekilde curcuna yapılan fotoğraf, drone çekimi vs ile haber yapılan 'evini satıyor' haberi artık şakadan çıktı ve maksatlı bir şeye dönüştü'" ifadelerini kullandı.

"GÜLMEDİM KOMİK DEĞİL"

"Çok eğleniyorsunuz belli ama bu haberin amacı tam olarak nedir acaba?" diye soran Yılmaz, "Uydurma olduğu gibi evin üstünde drone ne?!?! O kısmı enteresan…Gülmedim komik değil" tepkisini gösterdi.





