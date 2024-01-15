Fiyatı 299 TL'ye düştü! Hakiki deri kemerler Günün Fırsatları kapsamında indirimde

"İlk önce bir adet aldım. Üründeki kaliteyi görünce hemen iki tane daha aldım. Ürüne gelince, gerçek deri, tokası değişebilir, vidalı. Gelelim fiyata. Benim araştırmalarıma göre bu fiyata, bu kaliteyi bulmak çok çok zor. Ben gerçekten, satıcının ilgisi, kutulama, ürünün kalitesi, çok çok uygun fiyatı ile çok çok memnun kaldım. Kesinlikle gözü kapalı alabilirsiniz. Tavsiye ederim."