Cem Yılmaz'ın oğlu kocaman oldu! O komedyene benzetildiğini duyunca...

Son olarak G.O.R.A filminin devamı olan "Gora 4 Gora" için Ozan Güven ile pozların paylaşan ve hazırlıklara devam eden Cem Yılmaz, oğlu Kemal ile Paris'e gitti.

Oyuncu ve model Ahu Yağtu ile 10 Mart 2012'de nikah masasına oturan Cem Yılmaz, 20 ay süren evliliğini 2013'te anlaşmalı olarak bitirmişti.

Öte yandan ünlü çiftin oğulları Kemal, geçtiğimiz günlerde 12 yaşına bastı. Cem Yılmaz da Kemal'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Oğluyla Disneyland'e giden Yılmaz, sosyal medya hesabında yeni kareler paylaştı.

Yılmaz'ın paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı. En çok yorum da Kemal'in boyunun atması ve büyümesi üzerineydi.

Cem Yılmaz da oğlunu videoya alarak "Ferit abin seni Pete Davidson'a benzetmiş" dedi.



Kemal ise "Biliyorum aynısıyım ya gerçekten aynısıyım. Yüz aynı, nasıl konuştuğum aynı kişiliğim aynı" yanıtını verdi.