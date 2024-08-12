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  4. Cem Yılmaz'ın oğlu kocaman oldu! O komedyene benzetildiğini duyunca...

Cem Yılmaz'ın oğlu kocaman oldu! O komedyene benzetildiğini duyunca...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.08.2024 13:41
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Ünlü oyuncu, yönetmen ve komedyen Cem Yılmaz, oğlu Kemal ile Paris'e gitti. Cem Yılmaz'ın oğlu boy attı, kocaman oldu. Ünlü isim oğluna "Ferit abin seni Pete Davidson'a benzetmiş" deyince bakın Kemal ne yanıt verdi.

Son olarak G.O.R.A filminin devamı olan "Gora 4 Gora" için Ozan Güven ile pozların paylaşan ve hazırlıklara devam eden Cem Yılmaz, oğlu Kemal ile Paris'e gitti.

Oyuncu ve model Ahu Yağtu ile 10 Mart 2012'de nikah masasına oturan Cem Yılmaz, 20 ay süren evliliğini 2013'te anlaşmalı olarak bitirmişti.

Öte yandan ünlü çiftin oğulları Kemal, geçtiğimiz günlerde 12 yaşına bastı. Cem Yılmaz da Kemal'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Oğluyla Disneyland'e giden Yılmaz, sosyal medya hesabında yeni kareler paylaştı.

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Yılmaz'ın paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı. En çok yorum da Kemal'in boyunun atması ve büyümesi üzerineydi.

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Cem Yılmaz da oğlunu videoya alarak "Ferit abin seni Pete Davidson'a benzetmiş" dedi.

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Kemal ise "Biliyorum aynısıyım ya gerçekten aynısıyım. Yüz aynı, nasıl konuştuğum aynı kişiliğim aynı" yanıtını verdi.

Ekran Alıntısı

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