KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Güzellik - Moda
    4. Kadınlar sosyal medyada bunu konuşuyor! Anında parlak ve dolgun dudakların sırrı...

    Kadınlar sosyal medyada bunu konuşuyor! Anında parlak ve dolgun dudakların sırrı...

    Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
    Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Kim daha dolgun, daha pürüzsüz görünen bir dudak istemez ki? Dudak dolgunlaştırıcıların yarattığı hacimli dudaklar, görünüşe göre modası hiç geçmeyen bir trend. Dudaklarınızın dolgunluğunu minimum çabayla hızlı bir şekilde artırmak istiyorsanız dudak dolgunlaştırıcı bir ruj sürmek, her zaman şık olan dolgun dudak görünümü için dudaklarınızı en üst düzeye çıkarmanın en kolay yolu. Nasıl mı? İşte detaylar!

    Kadınlar sosyal medyada bunu konuşuyor! Anında parlak ve dolgun dudakların sırrı...

    Dolgun dudaklar son dönemlerin favori görünümleri arasında. Daha kalın ve çekici dudaklara sahip olmak için çeşitli estetik müdahalelerin yanı sıra makyaj hilelerine de başvurmak mümkün. İster günlük makyaj rutininizin bir parçası, ister özel bir etkinlik için tercih edin, dudak dolgunlaştırıcı rujlar ile dolgun ve bakımlı dudaklara sahip olmak artık çok daha kolay. Kozmetik tutkunları için vazgeçilmez hale gelen bu ürünler, hem işlevselliği hem de estetik katkılarıyla makyaj çantalarınızın olmazsa olmazlarından biri. Dolgun dudaklara sahip olmak isteyenlerin gözdesi olan dudak dolgunlaştırıcı rujlar dudaklara anında daha dolgun bir görünüm katan makyaj malzemelerinden biri. Cildi hafifçe uyaran ürünler, dudaklarınızın doğal olarak daha dolgun görünmesine yardımcı oluyor. Son zamanlarda çok sayıda dudak dolgunlaştırıcı ürün hayatımıza girdi. Ancak hangi ürün ne kadar iyi, pek emin olamıyoruz. Siz de kaliteli dudak dolgunlaştırıcı arıyorsanız satış rekorları kıran Maybelline'in New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı'na bir göz atabilirsiniz.

    @daniella_perju This @Maybelline New York Lifter Gloss shade?Total game-changer!🥹🤎Shade: 009 Topaz #maybelline #liftergloss #lipsgloss #makeuptips #cosmetics #london #uk ♬ how i love being a woman - editdiaary

    Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı öne çıkan özellikleri

    Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı

    • İçeriğindeki acı biber özü ile dudaklarda lifting etkisi yapar, dudaklara anında ve uzun süreli dolgunluk kazandırır.
    • Hyaluronik asit içeriği ile dudakları nemlendirir, dudakları besler ve yumuşatır.
    • Hafif ve rahat formülü yapışkan bir his bırakmaz.
    • XL geniş aplikatörü sayesinde kolay uygulama imkanı sunar.
    • Parlaklık ve pürüzsüzlük sağlayarak uzun süre etkili kalır.
    • Sağlıklı ve güvenli kullanım için formülünde paraben bulunmaz.
    • Uygulama sırasında hafif karıncalanma hissi normaldir.

    Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayınız.

    Ürünü Trendyol'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

    Güncel indirimlerden ve favori ürünlerden anında haberdar olmak için Mynet Kadın Alışveriş Kanalı'na buradan abone olmayı unutmayın!

    İlginizi Çekebilir

    "Aklım artık evde kalmıyor!" Güvenliğinizi en üst seviyeye çıkaracak...

    "Aklım artık evde kalmıyor!" Güvenliğinizi en üst seviyeye çıkaracak...

     Tüy derdine son! Evcil hayvan sahipleri buna bayılıyor

    Tüy derdine son! Evcil hayvan sahipleri buna bayılıyor

     Çok satanlarda zirvede! Su israfına son veriyor, pratikliğiyle övgü topluyor

    Çok satanlarda zirvede! Su israfına son veriyor, pratikliğiyle övgü topluyor

     Kompakt, katlanabilir, hafif... Üstelik bugüne özel indirimde

    Kompakt, katlanabilir, hafif... Üstelik bugüne özel indirimde

     Sosyal medyada viral oldu! Üstelik kısa süreliğine %63 indirimle satışta

    Sosyal medyada viral oldu! Üstelik kısa süreliğine %63 indirimle satışta

     Hızlı ve pratik! Deterjan hazneli pratik fırça ile temizlik artık çok kolay

    Hızlı ve pratik! Deterjan hazneli pratik fırça ile temizlik artık çok kolay

     Çok satanlarda zirvede! Su israfına son veriyor, pratikliğiyle övgü topluyor

    Çok satanlarda zirvede! Su israfına son veriyor, pratikliğiyle övgü topluyor

     Hızlı ve etkili temizlik sunan en iyi mopları sizin için seçtik

    Hızlı ve etkili temizlik sunan en iyi mopları sizin için seçtik

    Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Express
    Anahtar Kelimeler:
    dudak dolgunlaştırıcı maybelline
    İş birliği İçerikleri
    Sosyal medyada viral oldu! Herkesin aradığı o buz kalıpları burada

    Sosyal medyada viral oldu! Herkesin aradığı o buz kalıpları burada

    Minimal tasarım, ömür boyu garanti! Stanley termosun fiyatı en dipte

    Minimal tasarım, ömür boyu garanti! Stanley termosun fiyatı en dipte

    Yılın en çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, ömürlük...

    Yılın en çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, ömürlük...

    Kullananlar çok memnun! Günün fırsat ürünü...

    Kullananlar çok memnun! Günün fırsat ürünü...

    "Hiç düşünmeden alın!" Dayanıklı, konforlu, su geçirmez...

    "Hiç düşünmeden alın!" Dayanıklı, konforlu, su geçirmez...

    BİM'e Stanley Yemek Termosu geliyor!

    BİM'e Stanley Yemek Termosu geliyor!

    Tümünü Gör
    BİM'e Stanley Yemek Termosu geliyor!

    BİM'e Stanley Yemek Termosu geliyor!

    Binlerce kişinin favorisi! İşte mutfak kategorisinin çok satan yıldızları

    Binlerce kişinin favorisi! İşte mutfak kategorisinin çok satan yıldızları

    Patili dostlarımızı sıcaktan koruyacak ürünler

    Patili dostlarımızı sıcaktan koruyacak ürünler

    iPhone 15 Plus A101'de 12 bin 200 TL indirimle satışa sunuldu!

    iPhone 15 Plus A101'de 12 bin 200 TL indirimle satışa sunuldu!

    "Camper'ın en sevdiğim modeli!" Yazın favori ayakkabınız olacak

    "Camper'ın en sevdiğim modeli!" Yazın favori ayakkabınız olacak

    Kitap kurtları bu kitaplara bayıldı!

    Kitap kurtları bu kitaplara bayıldı!

    Tümünü Gör
    Kitap kurtları bu kitaplara bayıldı!

    Kitap kurtları bu kitaplara bayıldı!

    Temmuz ayının ev yaşam kategorisinde en çok satan ürünleri

    Temmuz ayının ev yaşam kategorisinde en çok satan ürünleri

    A101'e Samsonite valizler geliyor! İşte 8 Ağustos 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

    A101'e Samsonite valizler geliyor! İşte 8 Ağustos 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

    Ayaklarınızı şımartacak rahatlık ve tarz onda! Camper kalitesiyle tanışın

    Ayaklarınızı şımartacak rahatlık ve tarz onda! Camper kalitesiyle tanışın

    Çok satanlarda ilk sırada! Hassas ciltlilerin ilk tercihi...

    Çok satanlarda ilk sırada! Hassas ciltlilerin ilk tercihi...

    ŞOK'a robot süpürge geliyor!

    ŞOK'a robot süpürge geliyor!

    Tümünü Gör
    Benzer Kişisel Bakım İçerikleri
    Nemlendirirken onaran piyasadaki en iyi vazelinler

    Nemlendirirken onaran piyasadaki en iyi vazelinler

    Geçen ayın en çok satan kişisel bakım ürünlerini sizin için seçtik

    Geçen ayın en çok satan kişisel bakım ürünlerini sizin için seçtik

    Philips'in çok satan 1500 TL altı tıraş makinelerini sizin için seçtik

    Philips'in çok satan 1500 TL altı tıraş makinelerini sizin için seçtik

    Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri burada

    Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri burada

    Terlemeye son! İşte anında etki gösteren ürünler

    Terlemeye son! İşte anında etki gösteren ürünler

    Hem saça hem cilde iyi geliyor! İşte en iyi gül suyu markaları

    Hem saça hem cilde iyi geliyor! İşte en iyi gül suyu markaları

    Tümünü Gör

    Diğer Haberler

    İstenmeyen tüylerden kurtulmak için 3 etkili çözüm yolu

    İstenmeyen tüylerden kurtulmak için 3 etkili çözüm yolu

    Temmuz ayının kişisel bakım kategorisinde en çok satan ürünleri

    Geçen ayın en çok satan kişisel bakım ürünlerini sizin için seçtik

    Anında yaşlandıran üç makyaj hatası! Bunları sakın yapmayın

    Anında yaşlandıran üç makyaj hatasını sakın yapmayın

    Çok satan Philips Lumea Prime Day'in son gününde flaş fırsat ürünü oldu

    Kendinize yapacağınız en iyi yatırım! Philips Lumea'da 767 TL indirim

    Prime Day'in son gününde kaçırmamanız gereken 500 TL altı kişisel bakım ürünleri

    Prime Day'in son gününde kaçırmak istemeyeceğiniz bakım ürünleri

    Cilt bakımı ile ilgili tanımlara ne kadar hakimsin?

    Cilt bakımına ne kadar hakimsin?

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.