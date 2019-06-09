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Cem Yılmaz'ın tatil paylaşımına Defne Samyeli'den övgü dolu yorum!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 09.06.2019 22:18 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz, Diamond Elite Platinum Plus gösterilerine yaz arası verdikten sonra tatile çıktı. Cem Yılmaz'ın Instagram'daki tatil paylaşımına sevgilisi Defne Samyeli'den övgü dolu bir yorum geldi.

Cem Yılmaz'ın tatil paylaşımına Defne Samyeli'den övgü dolu yorum!

CMYLZ Diamond Elite Platinum Plus gösterisini Türkiye ve yurt dışında sergileyen Cem Yılmaz, son olarak İzmir'de sahne almıştı. Cem Yılmaz, İzmir'deki gösterilerinin ardından Eylül ayına kadar sahneye veda etti. 50. gösterisini de tamamlayan Yılmaz, yazın gelmesiyle birlikte tatile çıktı.

Cem Yılmaz, güneşe karşı verdiği pozu Instagram hesabından 'Enişte tatilde' notuyla paylaştı. Sevgilisi Defne Samyeli ise fotoğrafa 'Güneşten de parlak' yorumunu yazdı.

cem
Ünlü komedyenin paylaşımı sadece bir saatte yüz binden fazla beğeni aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz defne samyeli

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dünya size güzel agaaaa bu arada asgari ücret 2200 tl ..
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