Cem Yılmaz'ın tatil paylaşımına Defne Samyeli'den övgü dolu yorum!

CMYLZ Diamond Elite Platinum Plus gösterisini Türkiye ve yurt dışında sergileyen Cem Yılmaz, son olarak İzmir'de sahne almıştı. Cem Yılmaz, İzmir'deki gösterilerinin ardından Eylül ayına kadar sahneye veda etti. 50. gösterisini de tamamlayan Yılmaz, yazın gelmesiyle birlikte tatile çıktı.

Cem Yılmaz, güneşe karşı verdiği pozu Instagram hesabından 'Enişte tatilde' notuyla paylaştı. Sevgilisi Defne Samyeli ise fotoğrafa 'Güneşten de parlak' yorumunu yazdı.



Ünlü komedyenin paylaşımı sadece bir saatte yüz binden fazla beğeni aldı.



