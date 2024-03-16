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  4. Cem Yılmaz'ın yeni aşkı Necla Karahalil o soruya kayıtsız kalmadı! 'Eniştenizle...' diyerek yanıtladı

Cem Yılmaz'ın yeni aşkı Necla Karahalil o soruya kayıtsız kalmadı! 'Eniştenizle...' diyerek yanıtladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.03.2024 12:01
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Son dönemde sosyal medya paylaşımları, gösterilerinin fiyatları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz'ın kısa bir süre önce Necla Karahalil ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Necla Karahalil takipçilerinden gelen 'Cem Yılmaz' sorusuna kayıtsız kalamadı. 'Eniştenizle...' diyerek yanıtladı..

Cem Yılmaz'ın yeni aşkı Necla Karahalil o soruya kayıtsız kalmadı! 'Eniştenizle...' diyerek yanıtladı

Yaptığı işlerin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Cem Yılmaz'ın kısa bir süre önce gönlünü yayımladığı pilates videolarının yanı sıra yemek videolarıyla bilinen Necla Karahalil'e kaptırdığı ortaya çıkmıştı.

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cem yılmaz

Cem Yılmaz konuya dair sorulara cevapsız kalırken yeni sevgilisi Necla Karahalil takipçisinin sorusunu yanıtsız bırakmadı.

necla

Necla Karahalil, "Cem Yılmaz'la aranızda bir şey var mı?" sorusuna, "yok bir şey ya eniştenizle buldumcuk olduk o kadar" diyerek cevap verdi. Karahalil'in bu cevabı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

necla cem paylaşım

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Cem Yılmaz sosyal medya sevgilisi
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