Cem Yılmaz’lı Karakomik Filmler’den iki fragman birden geldi

Cem Yılmaz’ın hem yönetmenliğini hem senaristliğini hem de başrolünü üstlendiği "Karakomik Filmler"den iki fragman paylaşıldı. Aynı seansta iki filmin birden yayınlanacağı 2 Arada ve Kaçamak’ın fragmanları sosyal medyadan paylaşıldı.

Önümüzdeki ay vizyondaki yerini alacak olan filmlerden ilk olarak 2 Arada adlı yapım gösterilecek. Alışılmış Cem Yılmaz filmlerinden farklı olacak olan 2 Arada, gemide yaşayan bir adamın hikayesini konu alıyor. Gemide yaşanan bir hırsızlık olayı sonucunda başkahramanın yaşadıklarının dramatik bir dille anlatılıyor.

Kaçamak filminin fragmanında ise bilim kurguvari sahnelere tanık oluyoruz. İşlettikleri otelin yakınına uzay gemisinin iniş yapması sonucunda gemiyi keşfe çıkan bir grubun hikayesini izleyeceğiz gibi görünüyor.

Karakomik Filmler'in oyuncu kadrosunda Zafer Algöz, Özkan Uğur, Ozan Güven, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya, Can Yılmaz gibi birçok isim bulunuyor. Karakomik Filmler, 2 Arada ve Kaçamak, 18 Ekim tarihinde sinemalardaki izleyicileriyle buluşacak.



