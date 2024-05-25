Cem Yılmaz ne yapsa olmadı! Ahu Yağtu'ya ödeyeceği nafaka gündemdeyken isyan etti: 'Tabii ki oğlumu tek başıma yaptım...'

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, 20 ay süren evliliklerini 2013 yılında anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Yılmaz, tek çocuğu Kemal için ayda 10 bin dolar ödemeyi kabul etmişti.

Ancak geçtiğimiz yıllarda eski eşler arasında nafaka krizi yaşamaya başladı. Ünlü komedyen, Yağtu'ya ödediği 10 bin dolar nafakanın aylık 40 bin liraya indirilmesini istedi.

KARARA İTİRAZ ETMİŞTİ

Ahu Yağtu da çocuğun eğitimi ve gelişimi için masrafların arttığını ifade ederek Yılmaz’ın talebinin reddedilmesini istemişti. Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu arasındaki nafaka davası, Yağtu lehine sonuçlanmış ve ünlü komedyen karara itiraz etmişti.

Ancak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, İstinaf Mahkemesi’nin kararını onayladı. Bu kararla birlikte Cem Yılmaz’ın, eski eşi Ahu Yağtu’ya aylık 10 bin dolar nafaka ödemesi kesinleşmiş oldu.

'OĞLUMU TEK BAŞIMA YAPTIM...'

Tüm bu gelişmelerin ardından Cem Yılmaz, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda "Evet bütün haberler, yorumlar haklı.. Cimriyim ve çocuğumla ilgilenmiyorum. (Bu bilinen bir gerçek) ve tabi ki oğlumu tek başıma yaptım. İyi eğlenceler… Minik not 11 yıl önce boşandım. (Dünyada bir ilk)" diyerek tepkisini dile getirdi.