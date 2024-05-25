MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cem Yılmaz ne yapsa olmadı! Ahu Yağtu'ya ödeyeceği nafaka gündemdeyken isyan etti: 'Tabii ki oğlumu tek başıma yaptım...'

Cem Yılmaz ne yapsa olmadı! Ahu Yağtu'ya ödeyeceği nafaka gündemdeyken isyan etti: 'Tabii ki oğlumu tek başıma yaptım...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.05.2024 11:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile eski eşi Ahu Yağtu arasındaki nafaka davasında karar çıktı. Oğlu Kemal'in annesi Yağtu'ya 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek olan Cem Yılmaz kararın ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti...

Cem Yılmaz ne yapsa olmadı! Ahu Yağtu'ya ödeyeceği nafaka gündemdeyken isyan etti: 'Tabii ki oğlumu tek başıma yaptım...'

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, 20 ay süren evliliklerini 2013 yılında anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Yılmaz, tek çocuğu Kemal için ayda 10 bin dolar ödemeyi kabul etmişti.

Ancak geçtiğimiz yıllarda eski eşler arasında nafaka krizi yaşamaya başladı. Ünlü komedyen, Yağtu'ya ödediği 10 bin dolar nafakanın aylık 40 bin liraya indirilmesini istedi.

cem ahu

KARARA İTİRAZ ETMİŞTİ

Ahu Yağtu da çocuğun eğitimi ve gelişimi için masrafların arttığını ifade ederek Yılmaz’ın talebinin reddedilmesini istemişti. Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu arasındaki nafaka davası, Yağtu lehine sonuçlanmış ve ünlü komedyen karara itiraz etmişti.

CEM YILMAZ

Ancak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, İstinaf Mahkemesi’nin kararını onayladı. Bu kararla birlikte Cem Yılmaz’ın, eski eşi Ahu Yağtu’ya aylık 10 bin dolar nafaka ödemesi kesinleşmiş oldu.

cem yılmaz yorum 1

'OĞLUMU TEK BAŞIMA YAPTIM...'

Tüm bu gelişmelerin ardından Cem Yılmaz, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda "Evet bütün haberler, yorumlar haklı.. Cimriyim ve çocuğumla ilgilenmiyorum. (Bu bilinen bir gerçek) ve tabi ki oğlumu tek başıma yaptım. İyi eğlenceler… Minik not 11 yıl önce boşandım. (Dünyada bir ilk)" diyerek tepkisini dile getirdi.

CZN Burak da Cannes'ta yürüdü! Sosyal medyada gündem oldu CZN Burak da Cannes'ta yürüdü! Sosyal medyada gündem oldu

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesini taklit etti! Görenler çok şaşırdıAnnesini taklit etti! Görenler çok şaşırdı
Cesur sahnesi olay oldu! "Fazla abartmışlar" Cesur sahnesi olay oldu! "Fazla abartmışlar"
Yatağa uzanıp poz verdi! "Yok artık aşırı iyi"Yatağa uzanıp poz verdi! "Yok artık aşırı iyi"
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Ahu Yağtu
En Çok Okunan Haberler
Emekliler için ikinci adım yolda

Emekliler için ikinci adım yolda

O paraların yüzde 10’u vatandaşa verilecek!

O paraların yüzde 10’u vatandaşa verilecek!

14 yaşındaki kızın lüks rezidanstaki feci ölümü! Sinir krizi geçirip 15. kata çıkmıştı: Görüntüler ortaya çıktı

14 yaşındaki kızın lüks rezidanstaki feci ölümü! Sinir krizi geçirip 15. kata çıkmıştı: Görüntüler ortaya çıktı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın helikopteri acil iniş yaptı!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın helikopteri acil iniş yaptı!

Kahreden haber! Eve girdiğinde eşini o halde gördü: Katil en yakınında çıktı

Kahreden haber! Eve girdiğinde eşini o halde gördü: Katil en yakınında çıktı

Galatasaray'da kritik gün! Yeni başkan belli oluyor: 2 aday yarışıyor

Galatasaray'da kritik gün! Yeni başkan belli oluyor: 2 aday yarışıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.