Çağla Şıkel artık kaçmıyor! Sevgilisiyle görüntülendi

Özel hayatına dair her zaman dikkatli olmaya çalışan Çağla Şıkel Emre Altuğ ile boşandıktan sonra çeşitli iddialarla gündeme gelse de ilişkilerini göz önünde hiç yaşamadı.

İki çocuk annesi olan Çağla Şıkel 8 yıl sonra kural bozdu ve sevgilisi avukat Nail Gönenli ile Armutlu'daki bir mekan çıkışı görüntülendi.

44 yaşındaki başarılı oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli objektiflere yakalandı. Sabah'ta yer alan habere göre; gazetecileri kapıda gören çift, sorulara yanıt vermeden sadece teşekkür etmekle yetindi.



