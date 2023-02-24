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Çağla Şıkel artık kaçmıyor! Sevgilisiyle görüntülendi

24.02.2023 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 yılın şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti. Ancak Şıkel son dönemde sevgilisi Nail Gönenli ile gündemde. Ünlü model sunucu geçtiğimiz akşamda sevgilisiyle görüntülendi.

Çağla Şıkel artık kaçmıyor! Sevgilisiyle görüntülendi

Özel hayatına dair her zaman dikkatli olmaya çalışan Çağla Şıkel Emre Altuğ ile boşandıktan sonra çeşitli iddialarla gündeme gelse de ilişkilerini göz önünde hiç yaşamadı.

İki çocuk annesi olan Çağla Şıkel 8 yıl sonra kural bozdu ve sevgilisi avukat Nail Gönenli ile Armutlu'daki bir mekan çıkışı görüntülendi.

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44 yaşındaki başarılı oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli objektiflere yakalandı. Sabah'ta yer alan habere göre; gazetecileri kapıda gören çift, sorulara yanıt vermeden sadece teşekkür etmekle yetindi.

Ekran Alıntısı

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