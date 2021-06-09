Cem Yılmaz o paylaşıma isyan etti: Bir bitmediniz be! Nerede söylemişim bunu?

Cem Yılmaz, bir Twitter hesabından kendisine ait sözmüş gibi paylaşılan yazıya isyan etti.

Söz konusu paylaşımda, Cem Yılmaz'ın "Bu ülkenin en büyük sorunu 2 duble rakı içeni kafir, 2 rekat namaz kılanı da müslüman zannetmek" şeklinde bir sözü olduğu yazıldı. Bu gönderiyi alıntılayarak kendi hesabından paylaşan Cem Yılmaz tepki gösterdi.

Yılmaz paylaşımında, "Bu ülkenin en büyük sorunu bir şeyler geveleyip altına bir isim yazmak olsa gerek. Bir bitmediniz be. Nerede söylemişim bunu ? Rüyanda mı?" ifadelerini kullandı.



