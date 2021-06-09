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Cem Yılmaz o paylaşıma isyan etti: Bir bitmediniz be! Nerede söylemişim bunu?

09.06.2021 01:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz, sosyal medyada kendisinin söylediği iddia edilen bir sözü Twitter'dan paylaşarak isyan etti. Cem Yılmaz, o gönderiyi alıntılayarak "Bir bitmediniz be. Nerede söylemişim bunu ? Rüyanda mı? "ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz o paylaşıma isyan etti: Bir bitmediniz be! Nerede söylemişim bunu?

Cem Yılmaz, bir Twitter hesabından kendisine ait sözmüş gibi paylaşılan yazıya isyan etti.

Söz konusu paylaşımda, Cem Yılmaz'ın "Bu ülkenin en büyük sorunu 2 duble rakı içeni kafir, 2 rekat namaz kılanı da müslüman zannetmek" şeklinde bir sözü olduğu yazıldı. Bu gönderiyi alıntılayarak kendi hesabından paylaşan Cem Yılmaz tepki gösterdi.

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Yılmaz paylaşımında, "Bu ülkenin en büyük sorunu bir şeyler geveleyip altına bir isim yazmak olsa gerek. Bir bitmediniz be. Nerede söylemişim bunu ? Rüyanda mı?" ifadelerini kullandı.

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Cem Yılmaz
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