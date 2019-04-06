Mynet Trend

Cem Yılmaz paylaştı! 'Almanya'ya bununla geldim'

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 06.04.2019 02:31 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz, 'Diamond Elite Platinum Plus' adını verdiği yeni stand up gösterisini Avrupa'da sahnelemeye devam ediyor. Son olarak Almanya'da sahneye çıkan Cem Yılmaz ilginç bir paylaşım yaptı.

Son olarak 2012 yılında Fundamentals gösterisiyle sahneye çıkan Cem Yılmaz yeni gösterisi Diamond Elite Platinum Plus büyük ilgi görüyor. Cem Yılmaz, biletleri aylar öncesinden satılan gösterilerini Almanya'da sahnelemeye devam ediyor.

Usta komedyen Almanya turnesindeki aracını çekerek, Türkiye'ye konserlere tırlarla gelen dünyaca ünlü yıldızlara atıfta bulundu. Yılmaz, "Ülkemize konsere gelen sanatçılar tırlarla geliyor. 'U2 6 tırla geldi, Madonna 2 tırla geldi' deniyor. Ben de Almanya'ya bununla geldim" dedi.

Cem Yılmaz'ın videosu kısa sürede 200 binden fazla izlenme aldı.


İşte Victoria’s Secret’ın son meleğiİşte Victoria’s Secret’ın son meleği
Fazıl Say'dan dikkat çeken İmamoğlu yorumuFazıl Say'dan dikkat çeken İmamoğlu yorumu
Demet Akalın'ın takipçisine verdiği yanıt olay oldu!Demet Akalın'ın takipçisine verdiği yanıt olay oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Cem Yılmaz stand up cem yılmaz gösteri

En Çok Okunan Trend Haberler

Herkes oraya akın etti, oteller tamamen doldu! Tunç Soyer de katıldı

Herkes oraya akın etti, oteller tamamen doldu! Tunç Soyer de katıldı

İğrenç iddia mahalleyi karıştırdı! Öfkeli kalabalık durdurulamadı

İğrenç iddia mahalleyi karıştırdı! Öfkeli kalabalık durdurulamadı

Nisan ayında lapa lapa kar sürprizi! Yetkililer uyardı

Nisan ayında lapa lapa kar sürprizi! Yetkililer uyardı

Yıldız futbolcular kadınlarla alem yaptı

Yıldız futbolcular kadınlarla alem yaptı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Seçimlerde kime oy vereceğini açıkladı

Seçimlerde kime oy vereceğini açıkladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'ya seslendi!

Ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'ya seslendi!

Berna Laçin'e kötü haber! 'Bu sene ilk cemre bana düştü' diyerek açıklamıştı

Berna Laçin'e kötü haber! 'Bu sene ilk cemre bana düştü' diyerek açıklamıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na: Umarım haksızlık yaşamazsın

Fazıl Say'dan dikkat çeken İmamoğlu yorumu

Demet Akalın'ın takipçisine verdiği yanıt olay oldu!

Demet Akalın'ın takipçisine verdiği yanıt olay oldu!

Özcan Deniz ile Aslı Enver, İsrail'de! Rekor kazanç

Özcan Deniz ile Aslı Enver, İsrail'de! Rekor kazanç

Ünlü ismin kızı sokak ortasında aşka geldi!

Ünlü ismin kızı sokak ortasında aşka geldi!

Victoria’s Secret’ın son meleği Leomie Anderson

Victoria’s Secret’ın son meleği Leomie Anderson

Pınar Altuğ 25 yıl önceki fotoğrafını paylaştı!

Pınar Altuğ takipçilerini yıllar öncesine götürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.