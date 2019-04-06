Cem Yılmaz paylaştı! 'Almanya'ya bununla geldim'

Son olarak 2012 yılında Fundamentals gösterisiyle sahneye çıkan Cem Yılmaz yeni gösterisi Diamond Elite Platinum Plus büyük ilgi görüyor. Cem Yılmaz, biletleri aylar öncesinden satılan gösterilerini Almanya'da sahnelemeye devam ediyor.
Usta komedyen Almanya turnesindeki aracını çekerek, Türkiye'ye konserlere tırlarla gelen dünyaca ünlü yıldızlara atıfta bulundu. Yılmaz, "Ülkemize konsere gelen sanatçılar tırlarla geliyor. 'U2 6 tırla geldi, Madonna 2 tırla geldi' deniyor. Ben de Almanya'ya bununla geldim" dedi.
Cem Yılmaz'ın videosu kısa sürede 200 binden fazla izlenme aldı.
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