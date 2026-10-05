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GTA 6’nın kaldırılan yaş sınırı sayfasında çarpıcı ayrıntılar!

GTA 6 için PEGI’nin sitesinde yayımlanan yaş derecelendirmesinde, oyundaki şiddet ve yasaklı madde kullanımına ilişkin çarpıcı ayrıntılar yer aldı. Yaş sınır sayfasının daha sonra kaldırıldığı bildirildi.

GTA 6’nın kaldırılan yaş sınırı sayfasında çarpıcı ayrıntılar!
Enes Çırtlık

GamesRadar+’ın aktardığı kaldırılmış açıklamada, bazı silahların ayrıntılı kafa ve uzuv kopmasına yol açabildiği belirtiliyordu.

Metinde yasaklı madde kullanımının sık ve belirgin biçimde yer aldığı, oyuncunun envanterinden yasaklı madde kullanabildiği de belirtiliyordu.

Açıklamada cinsel içeriğe ve başka bazı detaylara da yer veriliyordu.

Oyun ABD’de “Mature” derecelendirmesi aldı; PEGI de oyuna 18 yaş sınırı verdi.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6, 19 Kasım’da konsollar için çıkacak. PC sürümünün ne zaman geleceği ise belirsiz.

Kaynak: PC Gamer

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