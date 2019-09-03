Cem Yılmaz paylaştı! Görenler tanıyamadı

Geçtiğimiz günlerde TEMA Vakfına 4 bin adet fidan bağışında bulunarak gündeme gelen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından geçmişe ait bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafları görenler, ilk başta Cem Yılmaz'ın yeniden imaj değiştirdiğini düşündü.

Ancak Cem Yılmaz'ın paylaştığı bu fotoğraflar, Cem Yılmaz'ın başrolünde oynadığı ve 2015 yılında vizyona giren Ali Baba ve 7 Cüceler filminden kalmaydı. Ayrıca yoruma kapalı olarak paylaşılan bu kareler, kısa süre içerisinde 50 bini aşkın beğeni aldı.



