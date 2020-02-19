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Cem Yılmaz, Seranay Sarıkaya'ya aşkını sosyal medyada ilan etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 02:43 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Son olarak evlenecekleri iddia edilen ünlü çift aşklarını sosyal medyaya da taşıdı. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına yaptığı yorumla dikkatleri çekti.

Cem Yılmaz, Seranay Sarıkaya'ya aşkını sosyal medyada ilan etti!

Atina'da görüntülenen ve aşkları ortaya çıkan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya artık ilişkilerini gizlemiyor. Birlikte gittikleri Atina tatilindeki fotoğraflarla belgelenen aşk, Sarıkaya'nın da, "Her şey göründüğü gibi" sözleriyle itiraf edilmişti.

CEM YILMAZ'DAN KALP EMOJİSİ

Yeni bir reklam filminde rol alacak olan Serenay Sarıkaya çekimlerden kareleri "Size bir sır vereceğim, ama şimdi değil..." notuyla Instagram hesabından paylaştı. Sevgilisi Cem Yılmaz ise Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına gül emojisiyle yorum yaptı.

serenay

Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'nın yaptığı paylaşıma bıraktığı yorum kısa sürede beğeni aldı.

EVLENECEKLERİ İDDİA EDİLDİ

Magazin dünyasında Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın sürpriz aşkıyla ilgi yeni bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre; çift yakın zamanda nikah masasına oturacak. Cem Yılmaz evli kaldığı Ahu Yağtu'dan 2013'te boşanmıştı. Serenay Sarıkaya 3.5 yıl aşk yaşadığı Kerem Bürsin ile birlikteyken evliliği düşünmediğini söylüyordu. Yılmaz ile Sarıkaya arasındaki bu evlilik iddiaları sosyal medyada da büyük dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya,

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