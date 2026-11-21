Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizide Elif ve Buğra karakterlerinin yakınlaşma sahnesi yoğun ilgi gördü.

Zeynep Parla ve Gökay Türkmen'in canlandırdığı karakterler yeni bölümde seyircisinden tam not aldı. Kızılcık Şerbeti'ndeki yakınlaşma sahnesine adeta yorum yağdı.

YORUM YAĞDI

Kızılcık Şerbeti'nde Elif ve Buğra'nın sahnesine sosyal medyada; 'Elif ve Buğra'ya daha fazla sahne yazın', 'Bu çifti bozmayın', 'Favori çiftimiz oldu resmen', 'Bunları izlemesi çok keyifli' gibi yorumlar yapıldı.