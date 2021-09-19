Cem Yılmaz son halini paylaştı: Biraz kendime gelir gibiyim

Başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili, Özkan Uğur ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisinin çekimleri yaz boyunca devam etti.



2022 yılında Netflix'te yayınlanacak olan Erşan Kuneri dizisinin çekimleri geçtiğimiz hafta sona erdi.

Rolü için saç ve sakalını sarıya boyatan Cem Yılmaz, sonunda eski haline döndü.

Son halini Instagram'dan paylaşan Yılmaz "3 aydır sarışındım biraz kendime gelir gibiyim" notunu yazdı.



