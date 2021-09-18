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Cem Yılmaz'dan dolandırıcılık uyarısı: Lütfen böyle telefon ve mesajlara itibar etmeyin

18.09.2021 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını dolandırıcılık konusunda uyardı. Cem Yılmaz, kendi adı ve ağabeyi Can Yılmaz adına çeşitli yerlerden para istendiği uyarısında bulunarak "Lütfen böyle telefon, mesaj ve dm vs. itibar etmeyin. Enteresan ama varmış bu" dedi.

Cem Yılmaz'dan dolandırıcılık uyarısı: Lütfen böyle telefon ve mesajlara itibar etmeyin

Son olarak Netflix için hazırladığı Erşan Kuneri dizisinin çekimlerini tamamlayan Cem Yılmaz sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Cem Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyadan bu ara sıkça restoran, büfe yok efendim otel gibi mekanları arayıp 'Kardeş merhaba ben Cem Yılmaz'ım! Yok işte ben ağabeyiyim. 'Zafer ağabeyin selamı var' gibi, 'Kartım pinini unuttum az sonra bizim yeğen gelecek, 1700 lira veriver' gibi dolandırıcılıklar duyuyorum. Şimdi çaresizliği anlıyorum da. Yahu 'Ben Cem, hemen 1500 ibanıma atıver' inanana artık ne diyeyim. Duyurum olsun ben, biz, yakın çevremin böyle bir huyu, tekel bayiinden 500 veriver limitli hayalleri olmadı. Lütfen böyle telefon, mesaj ve dm vs. itibar etmeyin. Enteresan ama varmış bu"

cem twitter


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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz
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