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Cem Yılmaz sosyal medyadan tepki gösterdi! ‘Altında imzam olan garip şeyler dolaştırıyorlar'

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 17.05.2019 00:34 | Son Güncelleme

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medyada altında imzası bulunan sahte paylaşımlar yapıldığını belirterek "Sosyal medyada bu aralar altında imzam olan garip garip şeyler dolaştırıyorlar. Gerçekten benim nefret edilecek bir yanım yok diye, bari bir şey uyduralım da millet nefret etsin çabasını ahlaksız buluyorum." dedi.

Cem Yılmaz sosyal medyadan tepki gösterdi! ‘Altında imzam olan garip şeyler dolaştırıyorlar'

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'na 'Her şey çok güzel olacak' paylaşımıyla destek vermişti. Cem Yılmaz paylaşımlarının ardından kendisiyle ilgili sosyal medyada garip paylaşımların yapıldığını ifade ederek, "Sosyal medyada bu aralar altında imzam olan garip garip şeyler dolaştırıyorlar. Sonra da ‘vay ne demiş’ diyerek benden düşman yaratıyorlar. Gerçekten benim nefret edilecek bir yanım yok diye, bari bir şey uyduralım da millet nefret etsin çabasını ahlaksız buluyorum” dedi.

cem

Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Cem Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal medyada bu aralar altında imzam olan garip garip şeyler dolaştırıyorlar... Sonra da "vay ne demiş" diyerek benden düşman yaratıyorlar. Gerçekten benim nefret edilecek bir yanım yok diye, bari bir şey uyduralım da millet nefret etsin çabasını ahlaksız buluyorum. Ben aday da değilim üstelik,1 tane oyumuz var gidip sandığa atıyoruz,nedir bu topyekun saldırı gerçekten akıl alır şey değil. Bir grup insan hiç politik değilsiniz derken bir diğer grup vay efendim şöyle dedi "bunlar" zaten şöyledir vs demesi de ayrıca çarpıcı. Valla bütünde baktığın zaman benim söyleyeceğim şey, "Senin canın sagolsun" olacaktır. Kalın sağlıcakla...Allah başka dert vermesin."


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Cem Yılmaz cem yılmaz twitter

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