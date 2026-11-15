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Bilim insanları açıkladı! Diş eti hastalıklarına karşı ezber bozan yöntem

Diş eti hastalıklarıyla mücadelede yeni bir yöntem gündeme geldi. ABD'li araştırmacılar, ağızdaki yararlı bakterileri yok etmek yerine bakterilerin birbiriyle iletişim kurmasını engellemenin diş eti hastalıklarını önleyebileceğini ortaya koydu. Kasım 2025'te yayımlanan araştırma, ağız sağlığını korumak için farklı bir yaklaşımın kapısını araladı.

Bilim insanları açıkladı! Diş eti hastalıklarına karşı ezber bozan yöntem
Çiğdem Berfin Sevinç

Minnesota Üniversitesi araştırmacılarının npj Biofilms and Microbiomes dergisinde yayımlanan çalışmasına göre, bakterilerin kimyasal sinyallerini hedef almak diş eti iltihabı ve periodontitis riskini azaltabilir.

Bilim insanları açıkladı! Diş eti hastalıklarına karşı ezber bozan yöntem 1

AĞIZDA YAKLAŞIK 700 BAKTERİ TÜRÜ BULUNUYOR

İnsan ağzında yaklaşık 700 farklı bakteri türü bir arada yaşıyor. Bu bakteriler, kimyasal sinyaller aracılığıyla birbirleriyle iletişim kuruyor. 'Quorum sensing' adı verilen bu süreç, bakterilerin birlikte hareket etmesini sağlıyor.

Araştırmacılar, diş plağının zamanla değişen bir ekosistem gibi geliştiğini belirtiyor. İlk aşamada bulunan Streptococcus ve Actinomyces gibi bakteriler ağız sağlığıyla ilişkilendirilirken, ilerleyen aşamalarda Porphyromonas gingivalis gibi hastalıkla bağlantılı bakteriler çoğalabiliyor.

Bilim insanları açıkladı! Diş eti hastalıklarına karşı ezber bozan yöntem 2

YARARLI BAKTERİLERİN ÇOĞALMASI SAĞLANABİLİR

Çalışmada, bakterilerin iletişiminde rol oynayan AHL adı verilen kimyasal sinyaller incelendi. Araştırmacılar, laktamaz adı verilen özel enzimlerle bu sinyallerin ortadan kaldırılmasının yararlı bakteri türlerinin çoğalmasını destekleyebildiğini belirledi.

Araştırmanın başyazarı Rakesh Sikdar, sinyallerin engellenmesinin oksijen bulunan bölgelerde ağız sağlığıyla ilişkili bakterileri artırdığını, oksijensiz ortamlarda ise bu sinyallerin hastalıkla bağlantılı bakterilerin çoğalmasını desteklediğini aktardı.

Bulgular, ağızdaki tüm bakterileri yok etmek yerine aralarındaki iletişimi değiştirmenin diş eti hastalıklarıyla mücadelede yeni bir yöntem olabileceğini gösteriyor.

Bilim insanları açıkladı! Diş eti hastalıklarına karşı ezber bozan yöntem 3

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Anahtar Kelimeler:
Bakteri hastalık diş eti
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