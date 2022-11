Cemal Can Canseven'den Survivor itirafı! "Yarışma sonrası adadan ayrıldığımda..."

Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Cemal Can Canseven Survivor itirafıyla gündeme geldi. "Yarışmadan önceki Cemal Can ile yarışmadan sonraki Cemal Can arasında çok fark var. On yaş daha bilinçlendim" diyen Survivor şampiyonu samimi yanıtlarıyla beğeni topladı.

"Çocukluğumdan beri hayalim yarışmaya katılıp adaya gitmekti" diyen Cemal Can şu itirafta bulundu:

2016’dan 2020’ye kadar başvuru yaptım. 2020’de on görüşme sonrasında yarışmaya katıldım. Yarışma sonrası adadan ayrıldığımda milyonların beni takip ettiğini gördüm. İlk önce kendi psikolojimi doğru yönetmem gerektiği için psikolojik destek aldım. İnanılmaz bir etkileşim dönemindeyken güzel işler ile içerik üretimine devam ettim.”