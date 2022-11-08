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  4. Ebru Şancı'nın 'uçan araba' sorusunu gören Ebru Polat hemen yanıt verdi

Ebru Şancı'nın 'uçan araba' sorusunu gören Ebru Polat hemen yanıt verdi

08.11.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturan Ebru Şancı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Şancı "Türkiye'de uçan arabayı ilk hangi ünlü alır?" diye takipçilerine sordu. Şarkıcı Ebru Polat soruyu görünce dayanamadı.

Ebru Şancı'nın 'uçan araba' sorusunu gören Ebru Polat hemen yanıt verdi

Bir dönem magazin gündeminin en sık konuşulan isimlerinden Ebru Şancı modelliği bırakıp gelinlik evi açtı. Sosyal medyadaki yorumları ve futbolcu kocası Alpaslan Öztürk ile paylaşımlarıyla dikkat çeken 3 çocuk annesi takipçilerine bir soru yöneltti.

2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturan Ebru Şancı, "Türkiye'de uçan arabayı ilk hangi ünlü alır?" sorusunu takipçilerine sordu.

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EBRU POLAT HEMEN YANIT VERDİ

Acun Ilıcalı, Selin Ciğerci gibi yanıtların geldiği Ebru Şancı'ya bir yanıt da Ebru Polat'tan geldi. Polat eski modele verdiği yanıttan 'Ben' dedi.

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Polat daha sonra da hesabında uçan araba resmi paylaşarak "Hemen siparişimi geçin" yorumunda bulundu.

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Ebru Polat Ebru Şancı sosyal medya magazin

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